афиша
афиша
Регистрация
Толстой Weekend: Фальшивый купон

Толстой Weekend: Фальшивый купон

Началось всё очень просто: два студента-гимназиста взяли да и подделали купон, денежный документ. Было 2 рубля 50 копеек, а они дорисовали единицу. И стало — 12 рублей 50 копеек. Делов-то? Ну, шутки ради. А денежка эта потекла по рукам от одного к другому человеку, творя немыслимое зло, убийства, трагедии и жуткие страсти.

Простая мысль в основе пьесы: маленькое, казалось бы, крошечное, ничтожное зло, сотворенное людьми для забавы, катит, как снежный ком, и вовлекает в себя новых и новых людей, творя зло поистине вселенского масштаба.

Лев Толстой писал: «Деятельное христианство не в том, чтобы делать, творить христианство, а в том, чтобы поглощать зло». Герои этой истории, проходя через невероятные страдания в поисках правды и Бога, понимают какие-то важные и серьёзные вещи в себе и в жизни. Это спектакль про Россию: про то, куда она мчится, про то, куда идут эти шеренги в шинелях — на каторгу, на виселицу, или ищут Солнце и счастье под небом. В спектакле много русских песен — грустных и весёлых. И танцы русские, которые, скорее, не танцы, а босиком по горящим угольям.

Вход по билетам.

Где и когда?
Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
9 июня 2018, суббота
21:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.