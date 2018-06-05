Толстой Weekend: Фальшивый купон

Началось всё очень просто: два студента-гимназиста взяли да и подделали купон, денежный документ. Было 2 рубля 50 копеек, а они дорисовали единицу. И стало — 12 рублей 50 копеек. Делов-то? Ну, шутки ради. А денежка эта потекла по рукам от одного к другому человеку, творя немыслимое зло, убийства, трагедии и жуткие страсти.

Простая мысль в основе пьесы: маленькое, казалось бы, крошечное, ничтожное зло, сотворенное людьми для забавы, катит, как снежный ком, и вовлекает в себя новых и новых людей, творя зло поистине вселенского масштаба.

Лев Толстой писал: «Деятельное христианство не в том, чтобы делать, творить христианство, а в том, чтобы поглощать зло». Герои этой истории, проходя через невероятные страдания в поисках правды и Бога, понимают какие-то важные и серьёзные вещи в себе и в жизни. Это спектакль про Россию: про то, куда она мчится, про то, куда идут эти шеренги в шинелях — на каторгу, на виселицу, или ищут Солнце и счастье под небом. В спектакле много русских песен — грустных и весёлых. И танцы русские, которые, скорее, не танцы, а босиком по горящим угольям.

Вход по билетам.