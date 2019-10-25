Сергей Безруков и Московский губернский театр

5 и 6 ноября в Тульском академическом театре драмы будут

представлены два спектакля Московского Губернского театра в постановке

Сергея Безрукова. Гастроли пройдут в рамках Года театра при поддержке

правительства Тульской области.

Тульские зрители увидят два спектакля: