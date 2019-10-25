Сергей Безруков и Московский губернский театр
5 и 6 ноября в Тульском академическом театре драмы будут
представлены два спектакля Московского Губернского театра в постановке
Сергея Безрукова. Гастроли пройдут в рамках Года театра при поддержке
правительства Тульской области.
Тульские зрители увидят два спектакля:
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«Вишнёвый сад» по пьесе
А. П. Чехова. Эта история о потере вишнёвого сада в постановке Сергея Безрукова посвящена многолетней и безнадежной любви Лопахина к Раневской. Знаменитый вишнёвый сад обретёт вполне зримый образ: зрители увидят, как по ходу действия он цветёт, увядает и исчезает с лица земли.
- Караоке-спектакль «Энергичные люди» по произведению Василия Шукшина. Действие пьесы происходит в 70-е годы прошлого века. Её герои — авантюристы, спекулянты, «импровизаторы» эпохи соцреализма и, в общем-то, неплохие люди, как говорит о них сам автор. Вся их кипучая энергия уходит на обустройство собственного достатка и изобилия, достичь которого законными путями невозможно. Все в жизни главного героя шло прекрасно, пока не случилось то, чего никто не ожидал.
Где и когда?
Тула, роспект Ленина, 34а
5 ноября 2019, вторник
18:30
6 ноября 2019, среда
18:30
5 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1400 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽