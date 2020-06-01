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Онлайн-трансляция спектакля «Семья вурдалака»

Онлайн-трансляция спектакля «Семья вурдалака»

5 июня в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «Семья вурдалака» по пьесе В.Сигарева. С 26 мая по 26 июня 2020 года в Тульской области проходит антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков», в котором Тульский областной театр юного зрителя принимает активное участие.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
5 июня 2020, пятница
18:00
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Касса
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Дора
Купить билет
12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Пассажиры
Купить билет
1 сентября, вторник 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Lumen
Купить билет
28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
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