Онлайн-трансляция спектакля «Семья вурдалака»
5 июня в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «Семья вурдалака» по пьесе В.Сигарева. С 26 мая по 26 июня 2020 года в Тульской области проходит антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков», в котором Тульский областной театр юного зрителя принимает активное участие.
Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
5 июня 2020, пятница
18:00
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
1 сентября, вторник 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽