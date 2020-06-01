Онлайн-трансляция спектакля «Семья вурдалака»

5 июня в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «Семья вурдалака» по пьесе В.Сигарева. С 26 мая по 26 июня 2020 года в Тульской области проходит антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков», в котором Тульский областной театр юного зрителя принимает активное участие.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте»