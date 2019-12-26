29 декабря состоится интерактивный спектакль «Новогодняя сказка в Богородицком дворце-музее».

В Богородицкий дворец-музей под Новый год традиционно приходит сказка, превращая Овальный зал в сцену и партер. В этом году юным зрителям предстоит не только познакомиться с героями сказки Г. Х. Андерсена «Огниво», но и активно поучаствовать в её сюжете. В программе мероприятия — игры и весёлые конкурсы. В завершении спектакля Дед Мороз и Снегурочка поводят с ребятами хороводы и послушают стихи и песни, которые мальчики и девочки приготовили к празднику.

Стоимость: 150 р.