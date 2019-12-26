Новогодняя сказка в Богородицком дворце-музее
29 декабря состоится интерактивный спектакль «Новогодняя сказка в Богородицком дворце-музее».
В Богородицкий дворец-музей под Новый год традиционно приходит сказка, превращая Овальный зал в сцену и партер. В этом году юным зрителям предстоит не только познакомиться с героями сказки
Стоимость: 150 р.
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
29 декабря 2019, воскресенье
13:00
19 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
4 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽