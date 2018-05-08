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ЧудоЧудоЧеловек

ЧудоЧудоЧеловек

14 мая в 18.00 на сцене Тульской областной филармонии в рамках Молодежного культурного форума государств — участников Содружеств Независимых Государств «Содружество, устремленное в будущее: культура, традиции, современность» зрителям представят постановку учебного театра школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского.


«ЧудоЧудоЧеловек» — это история о побеге взрослого человека в детство, история о желании человека вновь и вновь обретать: чистоту и обаяние в восприятии мира, бесконечно стараться разглядеть вокруг себя волшебное и удивительное.



Человек, Корней Чуковский, уникален, его творчество, равно как и его судьба, завораживает и пронзает одновременно. Он многоликий, парадоксальный. Его тексты, знакомые каждому с малых лет, пронизаны любовью и невероятным вниманием к человеку. Увидеть чудесное в повседневной жизни и превратить это в яркий живой художественный образ — одна из граней дарования Чуковского. Актеры спектакля захотели не только услышать и почувствовать магическую музыкальность его поэзии, соприкоснуться с его уникальным образным миром, но и приблизиться к самому Корнею Ивановичу Чуковскому — выдающемуся писателю, до конца неразгаданному и «неопознанному» художнику, но прежде всего человеку-художнику глубоко трагичной судьбы, человеку, имевшему смелость пронести веру в чудо и добро человеческой души через всю свою жизнь, человеку, который и сам — чудо.


Билеты можно приобрести в кассах филармонии (8 (4872) 36-77-96) или на сайте.

Стоимость: 350 р. — 400 р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
14 мая 2018, понедельник
18:00
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