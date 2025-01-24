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  5. 24 января: био-оркестр на основе электрических импульсов и вкусное слияние культур в Новосибирске - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
24 января: био-оркестр на основе электрических импульсов и вкусное слияние культур в Новосибирске

24 января: био-оркестр на основе электрических импульсов и вкусное слияние культур в Новосибирске

Доброе утро! Готовимся к предстоящим выходным, расслабляемся и читаем самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня небольшой снег и до -2 градусов. В субботу и воскресенье будет также небольшой снег, а максимальная температура воздуха составит +3 градуса.

В мире искусства и технологий появился проект, который сочетает в себе элементы биологии и музыки. Авторы проекта BionicandtheWires разработали инновационную систему, позволяющую грибам «играть» на музыкальных инструментах. С помощью специальных датчиков, отслеживающих электрические импульсы, возникающие в грибах, они преобразуют эти сигналы в движение бионических протезов, которые могут нажимать клавиши пианино или бить по барабанам.

Этот эксперимент открывает новые горизонты для музыкального творчества и взаимодействия с природой. Создатели проекта предлагают собрать группу из различных видов грибов и записать альбом, в котором каждый «музыкант» будет вносить свой уникальный вклад. 

С помощью этого проекта BionicandtheWires стремится привлечь внимание к экологии и биоразнообразию, показывая, что даже самые неожиданные элементы природы могут стать частью музыкального мира. А грибы, которые обычно остаются незамеченными, теперь могут занять своё место на сцене — и кто знает, возможно, их музыка станет хитом!

Помимо песни от грибов, сегодня еще слушаем Kanye West — Stronger.

Новосибирск стал свидетелем появления необычного блюда, которое объединяет в себе традиции японской и русской кухни — рамен-борщ. Это кулинарное творение впервые было представлено на фестивале раменов в Японии и теперь, наконец, добралось до России, вызывая интерес и восторг у гурманов.

Рамен-борщ готовится на основе насыщенного говяжьего бульона, который служит идеальной основой для красной свекольной лапши, изготовленной вручную. Этот необычный ингредиент придаёт блюду яркий цвет и оригинальный вкус, который приятно удивляет. Подаётся рамен-борщ с копчёной сметаной, добавляющей кремовую текстуру и глубину вкуса, а также с охлаждённым саке, в который добавлен хрен.

Это кулинарное новшество не только радует глаз, но и сочетает в себе разнообразие культур, что делает его настоящей находкой для любителей гастрономических экспериментов. 

В этой фотоподборке представлены последние работы блогера Кори Инфинита — удивительные маски, в которых стиль и технологии сливаются воедино. 

Экстравагантного настроения!

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