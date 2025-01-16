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Большой пернатый побег

Большой пернатый побег

Премьера:
16.01.2025
 
Режиссер:
Артуро А.Эрнандес
  
Жанр:
Анимационный, Приключение
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Артур мечтает стать модным стилистом, но пока работает доставщиком. Когда миру грозит опасность, ему поручают доставить самый важный груз — волшебные золотые яйца. И все бы ничего, только по дороге из них начинают вылупляться очень разные и беспокойные птенцы. Артуру придется научиться заботиться о малышах, обрести друзей, стать героем и спасти этот мир.

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