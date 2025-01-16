Большой пернатый побег

Премьера: 16.01.2025

Режиссер: Артуро А.Эрнандес

Жанр: Анимационный, Приключение

Продолжительноcть: 84 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Артур мечтает стать модным стилистом, но пока работает доставщиком. Когда миру грозит опасность, ему поручают доставить самый важный груз — волшебные золотые яйца. И все бы ничего, только по дороге из них начинают вылупляться очень разные и беспокойные птенцы. Артуру придется научиться заботиться о малышах, обрести друзей, стать героем и спасти этот мир.