Большой пернатый побег
Премьера:
16.01.2025
Режиссер:
Артуро А.Эрнандес
Жанр:
Анимационный, Приключение
Продолжительноcть:
84 минуты
Возрастные ограничения:
6+
Артур мечтает стать модным стилистом, но пока работает доставщиком. Когда миру грозит опасность, ему поручают доставить самый важный груз — волшебные золотые яйца. И все бы ничего, только по дороге из них начинают вылупляться очень разные и беспокойные птенцы. Артуру придется научиться заботиться о малышах, обрести друзей, стать героем и спасти этот мир.
Сегодня
|
13:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:00
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