Татьяна Левашова
25 января в рамках квартирника в кафе «Волна» на «Октаве» выступит звезда русского романса Татьяна Левашова.
Незабываемый и нескучный вечер с оригинальной программой: романсы, популярные песни, стихи.
Татьяна Левашова — обладательница уникального по тембру голоса, певица с невероятной энергетикой и харизмой. Гран-При Всероссийского конкурса исполнителей русского и цыганского романса памяти Н. Жемчужного, лауреат конкурса «Романсиада — 97», солистка «Трио Ясная Поляна».
Стоимость: от 450 рублей.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
25 января 2025, суббота
19:00
28 января, вторник 00:00
28 января, вторник 00:00
6 июля - 1 февраля 2024
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29 января - 5 февраля
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