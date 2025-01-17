25 января в рамках квартирника в кафе «Волна» на «Октаве» выступит звезда русского романса Татьяна Левашова.



Незабываемый и нескучный вечер с оригинальной программой: романсы, популярные песни, стихи.



Татьяна Левашова — обладательница уникального по тембру голоса, певица с невероятной энергетикой и харизмой. Гран-При Всероссийского конкурса исполнителей русского и цыганского романса памяти Н. Жемчужного, лауреат конкурса «Романсиада — 97», солистка «Трио Ясная Поляна».



Стоимость: от 450 рублей.