Театр моды «Стиль» — Лауреат всероссийских и международных конкурсов, член Ассоциации «Золотая игла» под патронажем Вячеслава Зайцева, представляет костюмированное шоу в 2-х частях «Алиса в стране чудес» и «Музыка моды и любви».

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» — это новая шоу-программа театра моды «Стиль»!!! Новые номера и костюмы, захватывающие постановки, удивительные приключения в такой знакомой, и при этом новой Стране чудес! ТАКУЮ Алису Вы еще не видели!!!

Во втором отделении Вы прикоснетесь к тайне превращения костюма в музыкальный инструмент,

станете свидетелем романтических историй любви и веселого флирта, увидите выступление самых маленьких участников коллектива, мимы с улицы Монмартр поведают Вам свою историю, а геометрические фигуры на Ваших глазах превратятся в совершенные костюмы космического будущего.

В финале Вы окунетесь в атмосферу родной русской культуры и традиций и увидите номера и коллекции костюма театра моды «Стиль», получившие высокие награды на российских и международных конкурсах.

Представление театра моды «Стиль» не имеет ничего общего с традиционным дефиле на подиуме, показ каждой коллекции превращается в миниспектакль со своей завязкой, развитием и кульминацией, который разыгрывается перед зрителем с помощью пластики и актерского мастерства.

Стоимость: 200 р. — 450 р.