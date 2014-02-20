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Ветер крепчает

Ветер крепчает

Страна:
Япония
 
Премьера:
20.02.2014
 
Режиссер:
Хаяо Миядзаки
  
Жанр:
Анимационный, Биография, Аниме, Драматический
  
Продолжительноcть:
126 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 
Рейтинг:
7.70
 
 

Мальчик Дзиро мечтает о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой о небе, он начинает придумывать идеальный самолет и со временем становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни — прекрасную Наоко.

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