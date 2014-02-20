Ветер крепчает

Страна: Япония

Премьера: 20.02.2014

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Жанр: Анимационный, Биография, Аниме, Драматический

Продолжительноcть: 126 минут

Возрастные ограничения: 12+

Рейтинг: 7.70

Мальчик Дзиро мечтает о полетах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой о небе, он начинает придумывать идеальный самолет и со временем становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни — прекрасную Наоко.