Гонка героев — это культовый забег с препятствиями всероссийского масштаба. Более 50 тысяч человек по всей стране уже приняли участие в знаменитой «Гонке героев».

Гонка героев в парке активного отдыха «Некрасово» — это экстрим, адреналин и сумасшедший драйв, которых вам так не хватало. Вас ждёт музыка на трассе, командный забег, интерактивные препятствия, фестиваль еды.

Ты можешь присоединиться к любому взводу (до 10 человек) — проходите испытания командой, поддерживая друг друга на протяжении всей гонки.

Стоимость участия — 2000 Р с команды. Подробнее.