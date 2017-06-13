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Гонка героев

Гонка героев

Гонка героев — это культовый забег с препятствиями всероссийского масштаба. Более 50 тысяч человек по всей стране уже приняли участие в знаменитой «Гонке героев».

Гонка героев в парке активного отдыха «Некрасово» — это экстрим, адреналин и сумасшедший драйв, которых вам так не хватало. Вас ждёт музыка на трассе, командный забег, интерактивные препятствия, фестиваль еды.

Ты можешь присоединиться к любому взводу (до 10 человек) — проходите испытания командой, поддерживая друг друга на протяжении всей гонки.

Стоимость участия — 2000 Р с команды. Подробнее.

 

Где и когда?
Некрасово, центр активного отдыха
Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, 176 км трассы М2
8 июля 2017, суббота
10:00
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