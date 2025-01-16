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Питомец Юрского периода. Возвращение домой

Питомец Юрского периода. Возвращение домой

Премьера:
16.01.2025
 
Режиссер:
Райан Беллгардт, Крис Хойт
  
Актеры:
Джоби Джеймс, Ава Торрес, Марила Ломбросо, Нэнси Хардинг, Кристофер Бланшетт, Брукс Райан, Бен Холл, Софи Проктор, Рита Скрэнтон, Брайан Уортон, Джозеф Роса
  
Жанр:
Приключение
  
Продолжительноcть:
83 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Волшебный портал в страну динозавров забрасывает в наш мир динозаврика Спайка, чем спешат воспользоваться корыстные киношники. Они планируют использовать Спайка в своих целях, стремясь получить славу и богатство. Но, к счастью, об этом узнают юные Итан и Мэдисон. Брату с сестрой предстоит вернуть Спайка домой и защитить тайный портал от посягательств злодеев.

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