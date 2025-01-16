Питомец Юрского периода. Возвращение домой

Премьера: 16.01.2025

Режиссер: Райан Беллгардт, Крис Хойт

Актеры: Джоби Джеймс, Ава Торрес, Марила Ломбросо, Нэнси Хардинг, Кристофер Бланшетт, Брукс Райан, Бен Холл, Софи Проктор, Рита Скрэнтон, Брайан Уортон, Джозеф Роса

Жанр: Приключение

Продолжительноcть: 83 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Волшебный портал в страну динозавров забрасывает в наш мир динозаврика Спайка, чем спешат воспользоваться корыстные киношники. Они планируют использовать Спайка в своих целях, стремясь получить славу и богатство. Но, к счастью, об этом узнают юные Итан и Мэдисон. Брату с сестрой предстоит вернуть Спайка домой и защитить тайный портал от посягательств злодеев.