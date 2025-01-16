Питомец Юрского периода. Возвращение домой
Премьера:
16.01.2025
Режиссер:
Райан Беллгардт, Крис Хойт
Актеры:
Джоби Джеймс, Ава Торрес, Марила Ломбросо, Нэнси Хардинг, Кристофер Бланшетт, Брукс Райан, Бен Холл, Софи Проктор, Рита Скрэнтон, Брайан Уортон, Джозеф Роса
Жанр:
Приключение
Продолжительноcть:
83 минуты
Возрастные ограничения:
6+
Волшебный портал в страну динозавров забрасывает в наш мир динозаврика Спайка, чем спешат воспользоваться корыстные киношники. Они планируют использовать Спайка в своих целях, стремясь получить славу и богатство. Но, к счастью, об этом узнают юные Итан и Мэдисон. Брату с сестрой предстоит вернуть Спайка домой и защитить тайный портал от посягательств злодеев.
Сегодня
|
12:20
|Люксор Тула
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12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
|Иллизиум (Новомосковск)
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16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
|Люксор Тула
Завтра
|
12:20
|Люксор Тула
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
|Люксор Тула
18 января, суббота
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
|Люксор Тула
|
16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
|Люксор Тула
19 января, воскресенье
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, понедельник
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, вторник
|
12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, среда
|
12:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:45
|Люксор Тула
|
12:20
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
16:10
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:45
|Люксор Тула
|
12:20
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
16:10
18 января, суббота
|Люксор Тула
|
12:20
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
16:10
19 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
16:10
20 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
16:10
21 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
16:10
22 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:05
15:45
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