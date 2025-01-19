Рыбы начнут транжирить накопления, а Львы попадут в любовный треугольник

Овен (21.03−20.04): Уже в начале недели вы будете преисполнены энтузиазма и желания немедленно приступить к реализации новых планов и проектов. Лучше все-таки подождать до субботы, которая будет для Овнов лучшим днем недели. Со вторника по четверг больше времени проводите со своими близкими. С пятницы все располагает к активности и переменам. Не откладывайте деловые встречи, обсуждайте общие планы с друзьями.

Про деньги. В середине недели вы, похоже, получите, наконец, деньги, которые так давно ждете. Но это еще не повод решительно опустошать полки магазинов. Вполне вероятно, что нехитрые расчеты, посвященные состоянию бюджета, несколько охладят ваш пыл.

Про любовь. Настройтесь на волну любви, пора хоть немного оттаять после зимней спячки. Вторник — удачный день для встреч и свиданий. В конце недели появятся первые любовные переживания, сомнения, не исключена и ревность.

Про интим. Есть шанс понять, что вы никогда раньше не подозревали, какие удивительные и невероятные ощущения может подарить половой акт. Оказывается, существует как минимум десяток оттенков чувствительности половых органов и степени «накала». Подобное знание снизойдет на вас благодаря новым интересным эротическим практикам, которые вы наконец-то решите попробовать!

Благоприятные дни: 20, 25; неблагоприятные: нет.

Телец (21.04−21.05): Если вы планируете важный разговор с близким человеком и рассчитываете на конкретный результат, то постарайтесь найти такую возможность до четверга. Иначе потом все может получиться замечательно, но совсем не так, как вам хочется. Со второй половины недели жизнь начнет наполняться сюрпризами. Это хорошее время для развлечений. Появится желание заняться благоустройством дома. Лучший день для покупок — пятница.

Про деньги. На этой неделе вы можете добиться долгожданного повышения по службе. Ваше финансовое положение стабильно, но во многом зависит от надежности партнеров. Не исключено появление нового источника доходов.

Про любовь. В личных отношениях у вас гармония и штиль. В четверг вероятна романтическая встреча. Суббота может принести достаточно сложный разговор, определяющий ваши дальнейшие планы.

Про интим. Интимный досуг Тельцов скрасят такие незамысловатые вещи, как кухонный передник. Ваша задача — перевоплотиться в простушку/простачка, которые и у плиты стоят с удовольствием, и милому дружку/подружке тут же отдаются страстно и горячо — на все триста градусов!

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 21.

Близнецы (22.05−21.06): У вас появится стимул немедленно начать что-то новое. И именно в начале недели вас могут посетить неожиданные решения. До пятницы предстоят повышенные траты на дом. Суббота и воскресенье принесут много приятных сюрпризов. На эти дни можно планировать культурные мероприятия и развлечения. Прекрасные перспективы в личной жизни.

Про деньги. В начале недели трудолюбие и честность позволит повысить ваш авторитет в глазах начальства. Можно рассчитывать на премию. К тому же ваше творчество начнет приносить вам доход, причем солидный.

Про любовь. Ваши чувства приобрели глубину и трепетность. Любимый человек рядом с вами готов поддержать вас в любую минуту и разделить с вами бремя любых забот. Не забудьте показать ему, что он тоже много значит для вас.

Про интим. Близнецам сейчас рекомендуется все интимные процедуры запланировать на первую половину дня, а вторую половину посвятить релаксации и отдыху. Так что вы смело можете устраивать вашему возлюбленному/возлюбленной романтический завтрак — прямо в спальне! Или все-таки на кухне?

Благоприятные дни: 21, 24; неблагоприятные: 22.

Рак (22.06−22.07): Со вторника по четверг — лучшее время для того, чтобы затеять какое-то семейное мероприятие. Придумайте то, что объединит всех членов семьи общей интересной темой. Решение серьезных вопросов, начало новых дел лучше планировать на выходные. Хотя это время столь же благоприятно и для отдыха, но не откладывайте важный разговор, если чувствуете, что это поможет вам прояснить интересующие моменты.

Про деньги. В среду и четверг удачно пройдут деловые встречи и переговоры. В пятницу от друзей могут поступить интересные деловые предложения. В выходные не исключены непредвиденные траты.

Про любовь. Неделя способствует резкой смене настроений. Вы будете то совершенно спокойны и умиротворены, то необузданы и слишком страстны, что может напугать любимого человека. Постарайтесь хотя бы сглаживать перепады.

Про интим. Намечается перерыв в сексуальной жизни — впрочем, вы вряд ли будете в обиде. Во-первых, Раки слишком увлекутся общественной деятельностью, во-вторых, будут предпочитать общество телевизора или компьютера утомительному барахтанью в постели. Ну разве что самую капельку, ну хорошо, две капельки и больше ни-ни!

Благоприятные дни: 22, 25; неблагоприятные: 20.

Лев (23.07−23.08): Это время должно стать для вас одним из самых запоминающихся. Самые приятные новости ждут вас в выходные. Только почувствуйте, когда пора возвращаться, не ищите приключений на свою голову там, где вы можете создать себе проблемы. В четверг вам лучше не садиться за руль, а в субботу не злоупотреблять спиртным.

Про деньги. Вы, похоже, будете склонны переоценивать собственные силы и возможности, что не замедлит негативно отразиться на вашем финансовом положении. Старайтесь не брать кредиты и не начинать сейчас новый бизнес.

Про любовь. Спокойствие в личной жизни вам, скорее всего, на этой неделе не светит. Разберитесь в своих желаниях, определитесь в своем выборе, иначе вам придется несладко. Назревает любовный треугольник.

Про интим. Львам звезды обещают спокойную неделю с легкими элементами флирта и маааленьким количеством секса. Впрочем, вы даже не заметите какой-либо нехватки, ибо все ваше внимание будет сосредоточено либо на рабочем аврале, либо на покупке подарков близким, либо на уборке дома.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 20.

Дева (24.08−23.09): Приятных впечатлений на этой неделе будет достаточно. Но постарайтесь как можно скорее включиться в работу. Делитесь идеями с партнерами. Все, что прозвучит (особенно в субботу и воскресенье), будет иметь резонанс в будущем. С четверга интересные события начнут происходить в коллективе. Темп жизни ускоряется, и если что-то важное есть в планах, не откладывайте, постарайтесь сделать это сразу.

Про деньги. На этой неделе возможны незапланированные расходы. Довольно серьезные финансовые ограничения могут задержать реализацию ваших планов, с этим придется смириться, брать деньги в долг сейчас не время.

Про любовь. В начале недели общение с любимым человеком должно оказаться на первом месте. Это благоприятный момент, чтобы сказать друг другу самые важные слова. В выходные сдерживайте порывы, не поддавайтесь приступу необоснованной ревности.

Про интим. Во всем, что касается платонической и физиологической любви, Девы будут напоминать игривый ручеек. Мелодично и плавно струиться им поможет обостренное внутреннее чувство ритма, а громкая песня воды и камушков окажется любовным воркованием и легким постаныванием во время сладкого слияния двоих.

Благоприятные дни: 20, 25; неблагоприятные: нет.

Весы (24.09−23.10): В семье намечаются перемены, и до четверга нужно все обсудить на семейном совете, распределить роли и нагрузку. Будьте внимательны в среду, когда страсти могут разгореться не на шутку, но не так просто будет разобраться с причинами недовольства. С пятницы для вас начинается творческий период. Это время позитивных перемен, особенно, в романтических, любовных отношениях. Легкий флирт будет стимулировать и другие достижения.

Про деньги. У вас появится реальный шанс получить прибавку к жалованью и продвинуться по служебной лестнице. Постарайтесь не упустить возможность. Во вторник не исключено сотрудничество с людьми, в которых вы ранее не видели деловых партнеров. Не стесняйтесь прибегать к посредничеству коллег. Они помогут.

Про любовь. В начале недели вам будет необходимо привести свои мысли и чувства в порядок. Пятница окажется весьма благоприятным днем для романтической встречи, когда начнут сбываться ваши заветные мечты. Не вздумайте капризничать, ваша мнимая обида может стать настоящей.

Про интим. Весы нынче будут прикидываться невинными овечками, хотя на самом деле все ровным счетом наоборот. Возможно, вы сами спровоцируете вашего поклонника/поклонницу на весьма недвусмысленные действия по отношению к своей персоне, а потом с возмущенным видом начнете стыдить его/ее. Мол, вы чисты и целомудренны, а он/она — как смел себе вообразить такое? Чтобы вы — да с ним/ней? Да никогда!

Благоприятные дни: 22, 24; неблагоприятные: 21.

Скорпион (24.10−22.11): Прошедшие недели оставляют в вас прилив вдохновения. Но материальные вопросы и перспективы по-прежнему будут интересовать вас в первую очередь. Общение лучше планировать так, чтобы была возможность встречаться с самыми разными людьми и реализовывать все намеченные планы. Во вторник вероятны неожиданные перемены, но тенденции благоприятны, и к выходным вы сможете закрепить свои позиции. Устройте по этому поводу какое-нибудь приятное мероприятие.

Про деньги. В целом неделя в финансовом плане обещает быть стабильной и прибыльной. В среду вероятны денежные поступления. Также этот день благоприятен для личных покупок и приобретений. На работе возможны перемены к лучшему. Вам поднимут зарплату или предложат более удобный график.

Про любовь. Ваша личная жизнь начинает стремительно налаживаться. Просто чаще говорите «да» своему любимому человеку. Если вас врасплох застанет долгожданное предложение куда-нибудь выбраться, соглашайтесь без раздумий, даже если это противоречит вашим принципам.

Про интим. Скорпионы могут оказаться не готовыми к тем ощущениям, что они будут испытывать во время полового акта. Для кого-то соитие будет сопровождаться болевыми ощущениями, а кто-то, напротив, почувствует прилив сил и даже испытает необычный по силе оргазм.

Благоприятные дни: 20, 26; неблагоприятные: 24.

Стрелец (23.11−21.12): Планетное влияние стимулирует ваши амбиции. Не теряйте время и приступайте к реализации своих планов. Начало и конец недели будут до краев наполнены общением, телефонными звонками, предложениями друзей приятно провести время. Уплотняйте свой график и откликайтесь на события, которые выводят вас в центр внимания. Если планируете какой-то праздник, лучшими днями для этой цели будут суббота и воскресенье.

Про деньги. Во вторник вам сделают выгодное предложение. Ваше финансовое состояние стабилизируется. Вы даже сможете позволить себе крупную покупку, чем порадуете и себя и своих близких.

Про любовь. Вы сейчас не слишком романтичны. И зря! Есть шанс стать объектом пристального внимания противоположного пола. Постарайтесь выглядеть привлекательно. Среда и воскресенье удачны для свиданий, возможен неожиданный подарок.

Про интим. Сентиментальность и тяга к ласковому сюсюканью и дурацким прозвищам будет очень раздражать вашего партнера/партнершу. Так что ни в коем случае не пытайтесь называть избранника «пусиком», а избранницу — «манюнечкой», и упаси вас бог именовать половые органы чересчур пафосно или «по-домашнему». Если уж очень хочется, лучше используйте общепринятые эвфемизмы, не несущие особенной эмоциональной нагрузки. И вообще, займите ваши прекрасные уста «делом» — это куда больше понравится вашим возлюбленным.

Благоприятные дни: 24, 26; неблагоприятные: 25.

Козерог (22.12−20.01): Жизнь преподносит вам подарки в том или ином виде. И хорошее настроение будет сохраняться всю неделю. До четверга вы с удовольствием отдохнете в кругу семьи. И даже, если придется достаточно много времени уделить работе, то перспективы вы сейчас видите в позитивном свете. С пятницы внешние обстоятельства будут способствовать любым вашим инициативам. Не сдерживайте себя, если чего-то очень хочется, претворяйте в жизнь свои мечты.

Про деньги. Ваши доходы стабильны, но в данный момент они могут не соответствовать вашим запросам. Так что пореже покупайте что-то на маркетплейсах. Постарайтесь не упустить выгодную сделку в четверг, но обратите пристальное внимание на надежность партнеров.

Про любовь. Незначительный конфликт в начале неделе может привести к одиночеству длиной в несколько дней, а то и подольше. Если избежать его не удастся, проведите вынужденное уединение с пользой. Можно устроить вечеринку с друзьями.

Про интим. Козероги будут стремиться окутать тайной все свои действия интимного плана. И чем больше туману они наведут, тем интереснее им покажется сама близость. Только не переборщите — иначе ваш избранник/избранница может плюнуть на все ваши намеки и туманности, уйдя восвояси раньше, чем вы успеете его/ее остановить.

Благоприятные дни: 21, 26; неблагоприятные: 20.

Водолей (21.01−19.02): Во вторник могут произойти события, которые заставят вас по-новому оценить свои перспективы. Вам даже не надо прилагать усилий, чтобы привлечь в свою жизнь что-то новое. Но главное — из всего, что жизнь предлагает, нужно на чем-то остановиться и сразу начинать эту тему активно развивать. Необходимость много времени проводить среди людей потребует ваш изысканный интеллект подкрепить и внешней неотразимостью.

Про деньги. Финансовое положение весьма скромно, но это ничуть не огорчает вас. Есть вещи и поважнее. Не исключено, что родственники решат часть ваших проблем, а друзья помогут с новой работой.

Про любовь. Во вторник вы, возможно, разойдетесь во мнениях с любимым человеком. Не беда, в некоторых спорах рождается истина, может быть, ваш как раз из таких. Выходные проведите вдвоем.

Про интим. Водолеи нынче не прогадают, если решат проявить немного властности по отношению к своему избраннику/избраннице. Это может быть какое-нибудь легкое наказание в виде шлепания по «пятой точке» или еще по какой-нибудь части тела. А можно даже уговорить вашего ненаглядного/ненаглядную поиграть в «королеву и пажа» — вдруг он/она втайне мечтали об этом?

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: нет.

Рыбы (20.02−20.03): Планируйте на эту неделю больше мероприятий вместе с семьей. Ваши амбиции сейчас будут поняты и подхвачены в коллективе. Не время уединяться, скоро будет не так много удачных дней, чтобы быстро продвинуть свои планы. В выходные не ограничивайте себя в удовольствиях. Полезную информацию или свой шанс вы все равно не пропустите.

Про деньги. На этой неделе вы, скорее всего, будете склонны транжирить то, что было накоплено за значительное время. Не исключено, что вы преуспеете в этот нехитром деле, если, конечно, радом не найдется никого более экономного. Будьте благоразумны, сократите расходы.

Про любовь. Любимому человеку так необходимы ваша помощь и внимание, а не упреки и нравоучения. В ваших отношениях, похоже, назревает кризис. Возможно, вам нужно отдохнуть друг от друга?

Про интим. Рыбы не будут знать, как избегнуть жгучей страсти какого-то по уши в них влюбленного человека. Вам до него, как до синей лампы — фиолетово. Зато он будет пылать к вам прямо-таки багряной страстью! Постарайтесь не слишком топорно отказывать бедолаге — сделайте это изящно и красиво, вы же умеете, звезды ведь знают.

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 22.