афиша
афиша
Регистрация
Ярмарка Белорусских и Российских товаров

Ярмарка Белорусских и Российских товаров

Всегда в продаже:

  • колбасные и мясные изделия,
  • молочная продукция,
  • хлебобулочные изделия,
  • кондитерские изделия,
  • домашний текстиль,
  • мужская и женская одежда,
  • обувь,
  • постельное бельё.

пр. Ленина, 110 («Южный рынок», остановка «Пед. Университет»):

сентябрь: 1−3, 21−24
октябрь: 5−8, 9−22

ул. М. Горького, 14:

сентябрь: 8−10, 29, 30
октябрь: 1, 13−15, 27−29

Где и когда?
улица Максима Горького, 14
Тула, улица Максима Горького, 14
8 сентября 2017, пятница
00:00
 В календарь
 В календарь
9 сентября 2017, суббота
00:00
 В календарь
 В календарь
29 сентября 2017, пятница
00:00
 В календарь
 В календарь
Южный рынок
Тула, проспект Ленина, 110
21 сентября 2017, четверг
00:00
 В календарь
 В календарь
22 сентября 2017, пятница
00:00
 В календарь
 В календарь
23 сентября 2017, суббота
00:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.