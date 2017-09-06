Ярмарка Белорусских и Российских товаров
Всегда в продаже:
- колбасные и мясные изделия,
- молочная продукция,
- хлебобулочные изделия,
- кондитерские изделия,
- домашний текстиль,
- мужская и женская одежда,
- обувь,
- постельное бельё.
пр. Ленина, 110 («Южный рынок», остановка «Пед. Университет»):
сентябрь: 1−3, 21−24
октябрь: 5−8, 9−22
ул. М. Горького, 14:
сентябрь: 8−10, 29, 30
октябрь: 1, 13−15, 27−29
Где и когда?
Тула, улица Максима Горького, 14
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Тула, проспект Ленина, 110
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