Яблочная история

2 сентября 2017 года мы приглашаем гостей на «Яблочную историю» — праздник, посвященный яблочному сезону в Ясной Поляне.

Приехав в усадьбу в этот день, вы сможете:

стать участником экскурсионных маршрутов по заповеднику: «Сады или искусство украшать пейзажи», «Традиции русской усадьбы», «Шаги в природу» (группы формируются в кассе музея);

побывать в яснополянской теплице на экскурсии «Сто первых растений» (группы формируются в кассе музея);

совершить увлекательное путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями (рассчитаны на три возрастные категории — 5−8 лет, 9−12 лет и старше 12 лет). Стоимость путеводителя — 50 рублей, приобрести его можно в кассе музея);

поучаствовать в интерактивной программе для детей и родителей в яснополянском саду (начало в 13.30 возле Садового домика за Кучерской избой);

покататься в экипаже и верхом (Конюшня, катание начнется в 12:00);

принять участие в тематических мастер-классах (валяние яблока, роспись плакетки с изображением яблока, изготовление флористического яблочного календарика) под руководством яснополянских мастеров (Кузня, с 10.00 до 17.00. Стоимость — 100 рублей);

посетить выставку «Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней» в Доме Волконского;

принять участие в изготовлении и дегустации яблочного варенья (Садовый домик за Кучерской избой);

попробовать яснополянскую выпечку и блюда из специального яблочного меню (кафе «Прешпект»);

приобрести тематические яснополянские сувениры и яснополянские яблоки (Житня);

приобрести саженцы яблонь и ягодных кустарников (Житня);

сделать необычные фотографии в Кучерской избе (стоимость входного билета — 20 рублей для взрослых, 10 рублей для детей).

В программу праздника могут быть внесены изменения в зависимости от погодных условий.

справка

Яблоневые сады — неотъемлемая часть яснополянского музея. Первый сад в Ясной Поляне на 10 десятинах был заложен еще дедом писателя князем Н. С. Волконским . Едва ли не самые радостные часы Л. Н. Толстой проводил в садах в детстве: «Когда уже становилось жарко, … я часто ходил в огород или сад есть все те овощи и фрукты, которые поспевали. И это занятие доставляло мне одно из главных удовольствий». Став хозяином усадьбы, Толстой активно занимался увеличением площади яснополянских садов и постепенно довел их площадь до 40 га. Они нашли отражение в художественных произведениях, дневниках и письмах Толстого и его близких.

Яснополянские мемориальные сады обладают своей неповторимой уникальностью: в насаждениях сохраняются старинные русские сорта яблонь, известные в России более чем два века назад, сохраняются яблони, посаженные при жизни Л. Н. Толстого , и посетителям музея предоставлена возможность насладиться их вкусом.

Все музейные экскурсии в день проведения «Яблочной истории» будут дополнены тематической (садовой) информацией. Время проведения экскурсий по заповеднику, Дому Толстого и Флигелю Кузминских с 09:30 до 16:30 (группы формируются в кассе музея; стоимость — 400 рублей). Посещение заповедника с 09:00 до 20:00 (стоимость — 100 рублей, детям до 16 лет — бесплатно).