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TULAHOUSEDAY: Part 2

TULAHOUSEDAY: Part 2

11 августа состоится очередная вечеринка из серии Tula House Jam. Это комплекс мероприятий, посвященных истории и развитию хаус-музыки, танцевальному направлению и созданию музыкальных сетов в этом стиле.

В программе:

  • Мастер-класс Иры Фоминой (г. Москва) по house dance;
  • All styles battles: Kids (до 14) и Pro; Участники станцуют 1 на 1 по house музыку
  •  Выступления, беседы, кинопросмотр.

Стоимость:

  • мастер-класс:  для учеников BM1 (действ. абонемент) - 300 р.; для остальных - 400 р.;
  • входной билет на Tula House Day: участник - 300 р.; зритель: - 200 р.
Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 августа 2018, суббота
11:30
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