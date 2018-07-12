TULAHOUSEDAY: Part 2
11 августа состоится очередная вечеринка из серии Tula House Jam. Это комплекс мероприятий, посвященных истории и развитию хаус-музыки, танцевальному направлению и созданию музыкальных сетов в этом стиле.
В программе:
- Мастер-класс Иры Фоминой (г. Москва) по house dance;
- All styles battles: Kids (до 14) и Pro; Участники станцуют 1 на 1 по house музыку
- Выступления, беседы, кинопросмотр.
Стоимость:
- мастер-класс: для учеников BM1 (действ. абонемент) - 300 р.; для остальных - 400 р.;
- входной билет на Tula House Day: участник - 300 р.; зритель: - 200 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 августа 2018, суббота
11:30