TULAHOUSEDAY: Part 2

11 августа состоится очередная вечеринка из серии Tula House Jam. Это комплекс мероприятий, посвященных истории и развитию хаус-музыки, танцевальному направлению и созданию музыкальных сетов в этом стиле.

В программе:

Мастер-класс Иры Фоминой (г. Москва) по house dance;

(г. Москва) по house dance; All styles battles: Kids (до 14) и Pro; Участники станцуют 1 на 1 по house музыку

Выступления, беседы, кинопросмотр.

Стоимость: