афиша
афиша
Регистрация
Субботняя улитка

Субботняя улитка

«Субботняя улитка» приглашает проехать по новому рейсу, посвященному Международному женскому дню. Тема рейса «Тула женщина легенда» будет посвящена женской половине города Тулы, участники впомнят о женщинах-легендах. Следовательно, в названии рейса можно ставить знаки препинания на Ваше усмотрение. Будет тепло, интересно и радостно!

Троллейбус традиционно отправляется из двух точек: от площади Московского вокзала и от станции «Западная» (Скуратово).

Время отправления:

  • 14.50 и 16.52 от пл. Московского вокзала
  • 15.52 и 16.56 от ст. «Западная» Скуратово

«Субботняя улитка» — это городские прогулки на троллейбусе по музыкально-экскурсионный маршруту, которые проходят каждую первую субботу месяца.

Тел. для справок: 8(953)182-23-63

Стоимость: 20 р., проездные действуют

Где и когда?
станция "Западная"
Тула, Скуратово
7 марта 2020, суббота
15:52
 В календарь
 В календарь
7 марта 2020, суббота
17:56
 В календарь
 В календарь
Московский вокзал
Тула, (Московский вокзал)
7 марта 2020, суббота
14:50
 В календарь
 В календарь
7 марта 2020, суббота
16:52
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Тамара Гвердцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Песочная Живая сказка: Мемуары Бабы Яги
Купить билет
14 марта, суббота 19:00
Anastasya Shanti, центр йоги
 ₽  Билеты: 600 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Творческий вечер кинорежиссера Андрея Звягинцева Сценарии жизни / Киносценарии
Купить билет
15 марта, воскресенье 18:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
ГУДТАЙМС
Купить билет
13 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Gorizont ЗА ЖИВОЕ!
Купить билет
7 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.