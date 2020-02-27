«Субботняя улитка» приглашает проехать по новому рейсу, посвященному Международному женскому дню. Тема рейса «Тула женщина легенда» будет посвящена женской половине города Тулы, участники впомнят о женщинах-легендах. Следовательно, в названии рейса можно ставить знаки препинания на Ваше усмотрение. Будет тепло, интересно и радостно!

Троллейбус традиционно отправляется из двух точек: от площади Московского вокзала и от станции «Западная» (Скуратово).

Время отправления:

14.50 и 16.52 от пл. Московского вокзала

и от пл. Московского вокзала 15.52 и 16.56 от ст. «Западная» Скуратово

«Субботняя улитка» — это городские прогулки на троллейбусе по музыкально-экскурсионный маршруту, которые проходят каждую первую субботу месяца.

Тел. для справок: 8(953)182-23-63

Стоимость: 20 р., проездные действуют