Субботняя улитка
«Субботняя улитка» приглашает проехать по новому рейсу, посвященному Международному женскому дню. Тема рейса «Тула женщина легенда» будет посвящена женской половине города Тулы, участники впомнят о женщинах-легендах. Следовательно, в названии рейса можно ставить знаки препинания на Ваше усмотрение. Будет тепло, интересно и радостно!
Троллейбус традиционно отправляется из двух точек: от площади Московского вокзала и от станции «Западная» (Скуратово).
Время отправления:
- 14.50 и 16.52 от пл. Московского вокзала
- 15.52 и 16.56 от ст. «Западная» Скуратово
«Субботняя улитка» — это городские прогулки на троллейбусе по музыкально-экскурсионный маршруту, которые проходят каждую первую субботу месяца.
Тел. для справок: 8(953)182-23-63
Стоимость: 20 р., проездные действуют
Где и когда?
Тула, Скуратово
7 марта 2020, суббота
15:52
7 марта 2020, суббота
17:56
Тула, (Московский вокзал)
7 марта 2020, суббота
14:50
7 марта 2020, суббота
16:52
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
15 марта, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽