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«Субботея» за гончарным кругом

«Субботея» за гончарным кругом

1 сентября ремесленный двор «Добродей» приглашает туляков и гостей города отметить День знаний на «Субботее» в «Гончарной слободе». «Субботея» — это еженедельные разлекательные мероприятия по выходным от ремесленного двора «Добродей».

Здесь ждут всех, кто хочет совершить увлекательное путешествие в мир тульских ремесел и традиций вместе со специалистами Центра народного творчества.

В программе этой недели:

  • Лекция по филимоновской игрушке от народного мастера Р. Ф. Аллы Гончаровой.
  • Мастер-класс и выставка гончарного искусства. Можно сесть за гончарный круг и изготовить своими руками расписной кувшинчик под руководством мастера художественной и традиционной керамики Александры Гуньковой. В слободе гости смогут увидеть изделия из коллекции мастеров Малыгиных, работавших в Больших Гончарах.
  • Мастер-класс по резьбе из дерева. Узнать тонкости резьбы по дереву, расспросить о приемах обработки бересты и других природных материалов можно профессионального резчика по дереву, народного мастера Р. Ф. Александра Федорова, который с удовольствием ответит на ваши вопросы. Он проведет мастер-класс и научит всех желающих мастерить забавную игрушку «Бычок-смоляной бочок».
  • общение с единственным в мире живым гусём-блогером Добрыней.
  • интерактивный комплекс «Тульский резной наличник» с выставкой старинных плотницких инструментов и множеством интересных экспонатов. Здесь также можно расписать деревянные игрушки, украсить фоторамку и сделать льняной солярный оберег.

Подробная информация по тел.: 35−25−00 и на сайте dobrodeytula.ru

Вход свободный.

 

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
1 сентября 2018, суббота
12:00
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