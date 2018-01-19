2 февраля в Центре народного творчества ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» начнёт свою работу выставка Тверского областного Дома народного творчества «Самобытное искусство Тверской земли».

Выставка проводится с целью пропаганды народных ремесел, популяризации тверских художественных ремёсел, деятельности Тверского областного Дома народного творчества по сохранению и развитию народного декоративно-прикладного искусства. Проведение выставки призвано способствовать укреплению дружеских связей между ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» и Тверским областным Домом народного творчества.

Основу экспозиции выставки «Самобытное искусство Тверской земли» составляет традиционный народный костюм, выполненный по этнографическим образцам женской одежды Тверской губернии XIX века, пояса и головные уборы. Автор коллекции Надежда Баринова, заведующая сектором изобразительного и декоративно-прикладного творчества ТОДНТ, Народный мастер России.

Яркий акцент экспозиции — известное во всём мире торжокское золотное шитье. В XIII веке это удивительное искусство было привезено в Торжок из Византии. Первыми мастерицами стали монахини, однако со временем этот вид шитья заинтересовал рукодельниц всех сословий. Даже княгини и боярыни нередко проводили время за пяльцами. В XVIII—XIX вв. искусство золотного шитья достигло настоящего расцвета. Оно было высоко оценено при дворе — торжокские мастерицы расшивали бальные платья для Екатерины II. Работа вышивальщиц продолжалась и после революции. В 1928 году была организована Торжокская золотошвейная артель имени 8 Марта. Сегодня традиции этого уникального промысла продолжают мастерицы объединения «Торжокские золотошвеи».

Душевным теплом и глубокой искренней добротой наполнены декоративные панно Людмилы Лукиновой, которая многие годы своей творческой деятельности посвятила работе в Тверском государственном театре кукол. Автор с неповторимым мастерством создаёт «живые» картины с милыми и близкими каждому из нас персонажами русских народных сказок.

Подлинным украшением экспозиции являются куклы Ларисы Поляковой — члена Союза художников России. Удивительно красивы её русские девушки в нарядных сарафанах и изумительных кокошниках, композиции из сказочных зверей, стилизованные под арт-объекты. Лариса Полякова работала постановщиком в Тверском театре кукол, разрабатывала концепции спектаклей, декорации, «среду» постановки, затем создала свою студию-мастерскую и стала делать «актеров» для сцены.

Дополняют экспозицию, придавая ей домашний, бытовой оттенок, изделия из бересты, выполненные мастером Александром Гавриловым.

Выставка «Самобытное искусство Тверской земли» побывала на различных выставочных площадках в г. Москве, Владимире, Великом Новгороде, а также в Твери и муниципальных образованиях Тверской области.

Сегодняшняя выставка стала результатом активного творческого взаимодействия Тверского областного Дома народного творчества с ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» и, без сомнений, будет интересна как специалистам в области народного искусства, так и всем неравнодушным зрителям, начиная от самых юных, до самых взрослых.

Выходные: суббота, воскресенье.