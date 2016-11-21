Рождественский бал

Элитный, статусный, аристократический вечер. Вековые традиции на рождественском балу XXI века. Изысканное угощение и музыкальные подарки. «Затейные игрища» в стиле старинных ассамблей и классический концерт в музыкальном салоне. Прекрасная возможность почувствовать атмосферу балов XIX века.

Гости приглашаются на бал в вечерних нарядах

В стоимость билета входит: участие в балах, рождественская концертная программа, праздничный фуршет, игры и конкурсы, мастер-классы для подготовки к балу.

Для тех, кто приобрел билеты, проводятся бесплатные танцевальные мастер-классы:

11 декабря в 13.00

18 декабря в 14.30

5 января в 15.00

Место проведения мастер-классов — Камерный зал Дворянского собрания. !Вход в зал в сменной обуви или бахилах.

Консультации и групповые заявки по тел. 8−903−036−42−96.