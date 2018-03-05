Праздник 8 марта на Куликовом Поле

8 марта музеи Куликова поля расскажут о мире женщин разных эпох. В поле зрения - традиционные, но важные и приятные женские темы: дети, супружество, кухня, наряды, досуг. В 12:00 состоится тематическая экскурсия «Предметный мир женщины в средние века»

Холодильник, стиральная машина, мультиварка, пылесос... Увлекательная работа, спортзал, посиделки с подружками в кафе... Мир современной женщины интересен и комфортен. А как это было в XIV веке? Какую роль играла женщина в средневековом обществе? Что входило в её обязанности? Как она воспитывала детей? Чем кормила семью?

Узнать это и многое другое можно в праздничный день на тематической экскурсии. Все ответы вы найдете в экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение». В музейных витринах – подлинные археологические находки и научные реконструкции, рассказывающие о быте и культуре наших предков. Благодаря антропологическим реконструкциям можно лицом к лицу встретиться с жительницей Куликова поля кануна Куликовской битвы.

В 14:00 состоится лекция «Женщины московского великокняжеского дома»

В Международный женский день музей приглашает на лекцию, посвященную двум княгиням,которые прославились праведной жизнью и оставили о себе добрую память в народе. Это Евдокия Дмитриевна - жена великого князя московского Дмитрия Ивановича Донского, и Елена Ольгердовна - жена князя серпуховского Владимира Андреевича Храброго. На встрече посетители познакомятся с биографией великих княгинь, услышат об их духовных и нравственных подвигах, о «матером вдовстве» и укладе жизни в великокняжеском тереме.

Музейные встречи проводятся по предварительной записи по телефону: +7 (48743) 4-36- 01.

Стоимость – по цене входного билета в музей.

В праздничные дни 8-10 марта музей работает с 10:00 до 19:00,

11 марта - с 10:00 до 17:00.