Поход по красивым местам Тульской области
Для любителей активного отдыха Областная федерация спортивного туризма организовывает двухдневный поход по 38-километровому маршруту: ст. Колюпаново — р. Ока — ист Колюпаново — д. Карагашино — исток р. Крушма — Малахово. Участников ждет путешествие по полям, лесам и оврагам.
Выезд из Тулы 30 ноября в 7.00 от Большого универмага (ул. Советская, 4). Возвращение в Тулу 1 декабря, ориентировочно в 19−20 часов.
Действует предварительная запись в сообществе ВК.
Где и когда?
Тула, Советская ул., д.4
30 ноября 2019, суббота
07:00
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
15 декабря, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 500 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽