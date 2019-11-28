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Поход по красивым местам Тульской области

Поход по красивым местам Тульской области

Для любителей активного отдыха Областная федерация спортивного туризма организовывает двухдневный поход по 38-километровому маршруту: ст. Колюпаново — р. Ока — ист Колюпаново — д. Карагашино — исток р. Крушма — Малахово. Участников ждет путешествие по полям, лесам и оврагам.
 
Выезд из Тулы 30 ноября в 7.00 от Большого универмага (ул. Советская, 4). Возвращение в Тулу 1 декабря, ориентировочно в 19−20 часов.
 
Действует предварительная запись в сообществе ВК.

 

Где и когда?
БОЛЬШОЙ УНИВЕРМАГ, ООО
Тула, Советская ул., д.4
30 ноября 2019, суббота
07:00
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Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
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 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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14 февраля, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Как стать художником
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15 декабря, воскресенье 17:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
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Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
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21 декабря, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 600 ₽
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15 декабря, воскресенье 20:00
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 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
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