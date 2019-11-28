Поход по красивым местам Тульской области

Для любителей активного отдыха Областная федерация спортивного туризма организовывает двухдневный поход по 38-километровому маршруту: ст. Колюпаново — р. Ока — ист Колюпаново — д. Карагашино — исток р. Крушма — Малахово. Участников ждет путешествие по полям, лесам и оврагам.

Выезд из Тулы 30 ноября в 7.00 от Большого универмага (ул. Советская, 4). Возвращение в Тулу 1 декабря, ориентировочно в 19−20 часов.