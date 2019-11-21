Тульский патриотический форум «Государство. Молодежь. Армия»

28 ноября в молодежном центре «Родина» состоится ежегодный патриотический форум «Государство. Молодежь. Армия».

В программе работа интерактивных площадок, среди которых:

«Военная археология»,

«Реконструкция»,

туризм,

спорт,

«ОМОН»,

мастер-классы по чеканке монет и росписи сувенирных пряников,

сборка-разборка АК и пистолета Макарова,

фотозона «Землянка».

На пленарном заседании состоится церемония награждения за достижения в патриотическом направлении и концертная программа. Бесплатные экскурсии в музеи и на предприятия города:

АО «Тулаточмаш»,

51-й парашютно-десантный полк,

«Тульские древности»,

«Военно-исторический музей»,

«Тульский государственный музей оружия»,

«Объединения центров развития культуры».

Вход на интерактивные площадки свободный. На все остальные мероприятия действует запись по телефону: 56−60−99.