Тульский патриотический форум «Государство. Молодежь. Армия»
28 ноября в молодежном центре «Родина» состоится ежегодный патриотический форум «Государство. Молодежь. Армия».
В программе работа интерактивных площадок, среди которых:
- «Военная археология»,
- «Реконструкция»,
- туризм,
- спорт,
- «ОМОН»,
- мастер-классы по чеканке монет и росписи сувенирных пряников,
- сборка-разборка АК и пистолета Макарова,
- фотозона «Землянка».
На пленарном заседании состоится церемония награждения за достижения в патриотическом направлении и концертная программа. Бесплатные экскурсии в музеи и на предприятия города:
- АО «Тулаточмаш»,
- 51-й парашютно-десантный полк,
- «Тульские древности»,
- «Военно-исторический музей»,
- «Тульский государственный музей оружия»,
- «Объединения центров развития культуры».
Вход на интерактивные площадки свободный. На все остальные мероприятия действует запись по телефону: 56−60−99.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 20
28 ноября 2019, четверг
12:00
1 декабря
₽ Билеты: 880 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 270 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
3 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽