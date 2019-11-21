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Тульский патриотический форум «Государство. Молодежь. Армия»

Тульский патриотический форум «Государство. Молодежь. Армия»

28 ноября в молодежном центре «Родина» состоится ежегодный патриотический форум «Государство. Молодежь. Армия».

В программе работа интерактивных площадок, среди которых:

  • «Военная археология»,
  • «Реконструкция»,
  • туризм,
  • спорт,
  • «ОМОН»,
  • мастер-классы по чеканке монет и росписи сувенирных пряников,
  • сборка-разборка АК и пистолета Макарова,
  • фотозона «Землянка».

На пленарном заседании состоится церемония награждения за достижения в патриотическом направлении и концертная программа. Бесплатные экскурсии в музеи и на предприятия города:

  • АО «Тулаточмаш»,
  • 51-й парашютно-десантный полк,
  • «Тульские древности»,
  • «Военно-исторический музей»,
  • «Тульский государственный музей оружия»,
  • «Объединения центров развития культуры».

Вход на интерактивные площадки свободный. На все остальные мероприятия действует запись по телефону: 56−60−99.

Где и когда?
Родина, молодежный центр
Тула, пр. Ленина, 20
28 ноября 2019, четверг
12:00
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