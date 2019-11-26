Открытие книжного магазина «Свидетель»

1 декабря в Туле по адресу проспект Ленина, д. 27 состоится открытие нового книжного магазина «Свидетель». Новый книжный магазин создали работник фестиваля «Литератула» Ирина Рочева и владелец магазина BM Сomics Вова Аленов.

В 12.00 состоится торжественное открытие. Всех гостей будут угощать кофе, чаем, шампанским и познакомят с книжными новинками.

17.00−18.30 состоится тульский этап чемпионата по чтению вслух «Открой Рот». Михаил Фаустов едет петь и пить, заодно и «Открой рот» проведёт. Принять участие может каждый желающий старше 18 лет (из любого города).

В 19.00 начнется концерт пост-шансон группы «Три ruбля» в мета-рюмочной Lil Pil.

Вход свободный.