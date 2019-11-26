Открытие книжного магазина «Свидетель»
1 декабря в Туле по адресу проспект Ленина, д. 27 состоится открытие нового книжного магазина «Свидетель». Новый книжный магазин создали работник фестиваля «Литератула» Ирина Рочева и владелец магазина BM Сomics Вова Аленов.
В 12.00 состоится торжественное открытие. Всех гостей будут угощать кофе, чаем, шампанским и познакомят с книжными новинками.
17.00−18.30 состоится тульский этап чемпионата по чтению вслух «Открой Рот». Михаил Фаустов едет петь и пить, заодно и «Открой рот» проведёт. Принять участие может каждый желающий старше 18 лет (из любого города).
В 19.00 начнется концерт пост-шансон группы «Три ruбля» в мета-рюмочной Lil Pil.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31
1 декабря 2019, воскресенье
12:00
1 декабря 2019, воскресенье
17:00
Тула, Советская улица, 11
1 декабря 2019, воскресенье
19:00
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
7 декабря, суббота 23:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽