афиша
афиша
Регистрация
Торжественное открытие главной елки Куликова Поля

Торжественное открытие главной елки Куликова Поля

Музейный комплекс «Куликово Поле» приглашает на веселый праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они приготовили для посетителей музея разнообразные новогодние игры, забавы и конкурсы. Также в этот день — песни, танцы, катание на лошадях и открытие куликовской лыжни.

Подробная информация по телефонам: +7 (48743) 4−36−01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru .

Стоимость: на открытие вход свободный, участие в лыжной экскурсии — 350 р.

 

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
15 декабря 2018, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.