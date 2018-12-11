Торжественное открытие главной елки Куликова Поля

Музейный комплекс «Куликово Поле» приглашает на веселый праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они приготовили для посетителей музея разнообразные новогодние игры, забавы и конкурсы. Также в этот день — песни, танцы, катание на лошадях и открытие куликовской лыжни.



Подробная информация по телефонам: +7 (48743) 4−36−01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru .



Стоимость: на открытие вход свободный, участие в лыжной экскурсии — 350 р.