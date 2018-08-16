Откровенный разговор: Владимир Кокинский
22 августа в культурном центре Типография пройдет Откровенный разговор с лидером православного творческого объединения «Преображение».
Откровенный разговор — это живое общение с гостем на актуальные темы, затрагивающие жизнь города. Помимо острых тем, подготовленных нами, слушатели также могут задавать свои каверзные вопросы из зала.
Ведущий и модератор — журналист Дмитрий Литвинов.
Поговорим о духовности и нравственности в современных реалиях и роли специальных тематических организаций в жизни Тулы.
Владимир Кокинский — лидер православного творческого объединения «Преображение», миссия которого сделать нас немного терпимей, смиренней и добрей.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 августа 2018, среда
21:00