Откровенный разговор: Владимир Кокинский

22 августа в культурном центре Типография пройдет Откровенный разговор с лидером православного творческого объединения «Преображение».



Откровенный разговор — это живое общение с гостем на актуальные темы, затрагивающие жизнь города. Помимо острых тем, подготовленных нами, слушатели также могут задавать свои каверзные вопросы из зала.

Ведущий и модератор — журналист Дмитрий Литвинов.



Поговорим о духовности и нравственности в современных реалиях и роли специальных тематических организаций в жизни Тулы.



Владимир Кокинский — лидер православного творческого объединения «Преображение», миссия которого сделать нас немного терпимей, смиренней и добрей.

Вход свободный.