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Музейный праздник в честь 8 марта

Музейный праздник в честь 8 марта

В праздничный день музей приглашает погрузиться в атмосферу старины, узнать, как жили наши прапрабабушки, что носили, как проводили досуг.
Посетители увидят фильм о женском народном костюме «Бабушкин сундук», а затем смастерят тряпичную куклу «Веснянка». Символ весны и молодости каждая посетительница заберет с собой. 

  В праздничные дни 8-11 марта музей работает с 10:00 до 17:00.

Встреча проводится по предварительной записи по телефону: +7 (48735) 7-22- 65.

Стоимость: 100Р.  

 

Где и когда?
Музей купеческого быта
Епифань, Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, 8
8 марта 2018, четверг
13:00
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