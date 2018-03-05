Музейный праздник в честь 8 марта
В праздничный день музей приглашает погрузиться в атмосферу старины, узнать, как жили наши прапрабабушки, что носили, как проводили досуг.
Посетители увидят фильм о женском народном костюме «Бабушкин сундук», а затем смастерят тряпичную куклу «Веснянка». Символ весны и молодости каждая посетительница заберет с собой.
В праздничные дни 8-11 марта музей работает с 10:00 до 17:00.
Встреча проводится по предварительной записи по телефону: +7 (48735) 7-22- 65.
Стоимость: 100Р.
Где и когда?
Епифань, Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, 8
8 марта 2018, четверг
13:00