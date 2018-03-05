Музейный праздник в честь 8 марта

В праздничный день музей приглашает погрузиться в атмосферу старины, узнать, как жили наши прапрабабушки, что носили, как проводили досуг.

Посетители увидят фильм о женском народном костюме «Бабушкин сундук», а затем смастерят тряпичную куклу «Веснянка». Символ весны и молодости каждая посетительница заберет с собой.

В праздничные дни 8-11 марта музей работает с 10:00 до 17:00.

Встреча проводится по предварительной записи по телефону: +7 (48735) 7-22- 65.

Стоимость: 100Р.