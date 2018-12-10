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КВН: Финал Областной лиги

КВН: Финал Областной лиги

16 декабря в концертном зале ТулГУ состоится финал «Областной лиги КВН». 5 команд поборются за кубок чемпиона Областной лиги КВН и за главный приз — путевка в Сочи на международный фестиваль КиВиН-2019.

Разноплановый состав команд по стилям не оставит ни одного зрителя равнодушным.

Итак, за звание чемпиона 5-ого юбилейного сезона сразятся такие команды:

  • «Ночной клуб», ТулГУ
  • «Можно все», ТГПУ им. Л. Н. Толстого
  • «Аривидерчи», ВГУЮ
  • «Балдеж», ТулГУ
  • «Бизнес-класс», МБОУ-ЦО 1


Специальные гости игры чемпионы премьер-лиги 2018 команда КВН «Громокошки».



Ждем тебя, дорогой зритель!

Информация о билетах в официальном сообществе ВКонтакте.

Где и когда?
Концертный зал ТулГУ
Тула, проспект Ленина, 92
16 декабря 2018, воскресенье
19:00
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