КВН: Финал Областной лиги
16 декабря в концертном зале ТулГУ состоится финал «Областной лиги КВН». 5 команд поборются за кубок чемпиона Областной лиги КВН и за главный приз — путевка в Сочи на международный фестиваль КиВиН-2019.
Разноплановый состав команд по стилям не оставит ни одного зрителя равнодушным.
Итак, за звание чемпиона 5-ого юбилейного сезона сразятся такие команды:
- «Ночной клуб», ТулГУ
- «Можно все», ТГПУ им. Л. Н. Толстого
- «Аривидерчи», ВГУЮ
- «Балдеж», ТулГУ
- «Бизнес-класс», МБОУ-ЦО 1
Специальные гости игры чемпионы премьер-лиги 2018 команда КВН «Громокошки».
Ждем тебя, дорогой зритель!
Информация о билетах в официальном сообществе ВКонтакте.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 92
16 декабря 2018, воскресенье
19:00