КВН: Финал Областной лиги

16 декабря в концертном зале ТулГУ состоится финал «Областной лиги КВН». 5 команд поборются за кубок чемпиона Областной лиги КВН и за главный приз — путевка в Сочи на международный фестиваль КиВиН-2019.

Разноплановый состав команд по стилям не оставит ни одного зрителя равнодушным.

Итак, за звание чемпиона 5-ого юбилейного сезона сразятся такие команды:

«Ночной клуб», ТулГУ

«Можно все», ТГПУ им. Л. Н. Толстого

«Аривидерчи», ВГУЮ

«Балдеж», ТулГУ

«Бизнес-класс», МБОУ-ЦО 1



Специальные гости игры чемпионы премьер-лиги 2018 команда КВН «Громокошки».





Ждем тебя, дорогой зритель!

Информация о билетах в официальном сообществе ВКонтакте.