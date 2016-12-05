Квест: Собери свой Новый Год
Интерактивный квест «Собери свой Новый Год». Увлекся Дед Мороз наукой под Новый год да загрустил. А вдруг и не было его, выдумали на пустом месте недавно? И не было ни ёлок, ни торжеств, ни хороводов. И чем ему сейчас заниматься?
Давайте вернём Дедушке Морозу чувство праздника в конце декабря и докажем, что у Нового года богатейшая и причудливая история. Пройдя сквозь глубину веков, мы соберём доказательства этому в залах краеведческого музея и вернём веру Деда Мороза в Новый Год. В программе: интерактивный костюмированный квест, конкурсы, встреча Деда Мороза и Снегурочки, хоровод вокруг елки, поздравления и подарки!
Стоимость участия — 150 Р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
Тел.: 8 (4872) 30-46-71, 30-79-75
22 декабря 2016, четверг
14:00
23 декабря 2016, пятница
14:00
24 декабря 2016, суббота
12:00
28 декабря 2016, среда
14:00