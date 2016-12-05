афиша
афиша
Регистрация
Квест: Собери свой Новый Год

Квест: Собери свой Новый Год

Интерактивный квест «Собери свой Новый Год». Увлекся Дед Мороз наукой под Новый год да загрустил. А вдруг и не было его, выдумали на пустом месте недавно? И не было ни ёлок, ни торжеств, ни хороводов. И чем ему сейчас заниматься?

Давайте вернём Дедушке Морозу чувство праздника в конце декабря и докажем, что у Нового года богатейшая и причудливая история. Пройдя сквозь глубину веков, мы соберём доказательства этому в залах краеведческого музея и вернём веру Деда Мороза в Новый Год. В программе: интерактивный костюмированный квест, конкурсы, встреча Деда Мороза и Снегурочки, хоровод вокруг елки, поздравления и подарки!

Стоимость участия — 150 Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
22 декабря 2016, четверг
14:00
 В календарь
 В календарь
23 декабря 2016, пятница
14:00
 В календарь
 В календарь
24 декабря 2016, суббота
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика