25 августа в поселке Рождественский пройдет Кубок телеканала «Охотник и рыболов».

Охотничий турнир в стрельбе по тарелочкам пройдет в двух категориях: охотники-любители и стрелки-спортсмены. А самые меткие из них получат призы от партнеров и спонсоров фестиваля общей суммой 900 000 рублей.

Торжественное открытие в 11.00



Кубок телеканала «Охотник и рыболов» — традиционно семейный праздник. Организаторы приготовили программу для всех возрастов:

взрослые смогут поучаствовать в соревнованиях по стрельбе, параде охотничьих собак, конкурсах, викторинах и мастер-классах

для малышей будет работать детская зона с аниматорами, аквагримом и мастер классами по твистингу и мыльным пузырям.

Для гостей будет действовать трансфер из Тулы и обратно. Подробности и регистрация на сайте: oir-cup.ru

Вход свободный, необходима предварительная регистрация.