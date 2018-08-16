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Кубок телеканала «Охотник и рыболов»

Кубок телеканала «Охотник и рыболов»

25 августа в поселке Рождественский пройдет Кубок телеканала «Охотник и рыболов».

Охотничий турнир в стрельбе по тарелочкам пройдет в двух категориях: охотники-любители и стрелки-спортсмены. А самые меткие из них получат призы от партнеров и спонсоров фестиваля общей суммой 900 000 рублей.

Торжественное открытие в 11.00


Кубок телеканала «Охотник и рыболов» — традиционно семейный праздник. Организаторы приготовили программу для всех возрастов:

  • взрослые смогут поучаствовать в соревнованиях по стрельбе, параде охотничьих собак, конкурсах, викторинах и мастер-классах
  • для малышей будет работать детская зона с аниматорами, аквагримом и мастер классами по твистингу и мыльным пузырям.

Для гостей будет действовать трансфер из Тулы и обратно. Подробности и регистрация на сайте: oir-cup.ru

 

Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Где и когда?
Цитадель
Тула, посёлок Рождественский, территория бывшего карьера
25 августа 2018, суббота
09:30
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