Кремлёвская Маслёна

Приглашаем туляков и гостей города на весёлую Масленицу «Кремлёвскую Маслёну» в Тульский кремль! В этот день посетителей старинной крепости ждёт увлекательная концертная программа, которая начнётся интерактивным мероприятием, знакомящим с историей появления, традициями и обычаями Масленицы. Продолжат праздник выступления фольклорных ансамблей и сольных исполнителей, тематические театральные зарисовки, мини-цирк, конкурсы и игры, а также файер-шоу от театра огня «Эра».

Во время «Кремлёвской Маслёны» на территории кремля будут работать интерактивные площадки: для маленьких гостей крепости детский клуб «ФеНик» проведёт мастер-классы «Масленичные сувениры», взрослых посетителей ждут народные песни и частушки от ансамбля гармонистов «Озорные переборы», мастер-класс по растопке жарового самовара.

В течение дня Торговые ряды Тульского кремля приглашают на мастер-классы, выставки-продажи изделий народных промыслов, тульских пряников, суворовских конфет, белёвской пастилы, также будут работать площадки с чаем и блинами. Все желающие смогут «примерить» на себя интересные исторические и фольклорные образы в фотозоне с тантамаресками.

В рамках праздника пройдёт сельскохозяйственная ярмарка, где у гостей кремля будет возможность продегустировать и приобрести фермерскую продукцию: молочные и мясные продукты, овощи, фрукты и многое другое. На ярмарке посетителей ожидает: контактный домашний зоопарк, выставка-конкурс уток-кликуш, петухов, катание на лошадях, в том числе, на пони.