Как солдат кашу варил

Посетители музея пройдут дорогами истории вместе с русским солдатом, посмотрят на его жизнь с необычной стороны. Тогда и станет ясно, почему он варил «кашу из топора», что такое «приварок» и «жестянка», чем занимался «квартирмейстер» и как топором можно танк победить. Про солдатскую долю участникам экскурсии расскажут стрелец и бомбардир, ополченец и офицер. А в заключение гости примут участие в поэтическом флешмобе, в конкурсах и викторинах, послушают солдатские байки, узнают секрет «чёрного ящика».

Мероприятия проходят каждую субботу в 15.00 по предварительным заявкам. Стоимость участия: взрослые — 250 рублей, пенсионеры, студенты — 150 рублей, школьники — 100 рублей.