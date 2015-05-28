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Как солдат кашу варил

Как солдат кашу варил

Посетители музея пройдут дорогами истории вместе с русским солдатом, посмотрят на его жизнь с необычной стороны. Тогда и станет ясно, почему он варил «кашу из топора», что такое «приварок» и «жестянка», чем занимался «квартирмейстер» и как топором можно танк победить. Про солдатскую долю участникам экскурсии расскажут стрелец и бомбардир, ополченец и офицер. А в заключение гости примут участие в поэтическом флешмобе, в конкурсах и викторинах, послушают солдатские байки, узнают секрет «чёрного ящика».

Мероприятия проходят каждую субботу в 15.00 по предварительным заявкам. Стоимость участия: взрослые — 250 рублей, пенсионеры, студенты — 150 рублей, школьники — 100 рублей.

Где и когда?
Mузей военной истории Тульского края
Тула, Музейно-выставочный комплекс (Посещение музея по предварительной записи)
7 октября 2017, суббота
15:00
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14 октября 2017, суббота
15:00
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21 октября 2017, суббота
15:00
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