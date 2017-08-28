День знаний в Краеведческом музее

Тульский областной краеведческий музей приглашает на День знаний.

12.00 Экскурсия-путешествие «Природа Тульской области: с древних времен до наших дней»

Эта экскурсия — знакомство с природой Тульской области. Словно на машине времени посетители смогут перенестись в прошлые эпохи, узнать, как выглядела наша малая родина сотни миллионов лет назад и познакомиться с обитателями, населявшими её в те далекие времена. Современная природа Тульской области поразит разнообразным животным и растительным миром. Никого не оставит равнодушным рассказ о лесном великане — лосе. Кроме того, экскурсанты почерпнут новую информацию о редких и необычных насекомых, о видах, занесённых в Красную книгу и о том, как и почему их нужно охранять.

14:00 Музейно-педагогическое занятие «Тайны книжных страниц»

Участники музейно-педагогического занятия познакомятся с историей книги и книгопечатания, огромной ролью книг в развитии общества и распространении образования, дополнят свои знания об оформлении книг, их разнообразии, узнают о том, как хранятся книги в музее, и увидят старинные и редкие экземпляры из фондохранилища краеведческого музея.

15.00 Тематический мастер-класс «Конь-огонь»

В День знаний Тульский областной краеведческий музей приглашает своих юных друзей на мастер-класс «Конь-огонь». Участники изготовят яркого текстильного коня — символ интеллекта, мудрости и быстроты мысли, тех качеств и способностей, которые так важны для достижения новых знаний. Забавная бесшитьевая игрушка, особенно любимая в Тульской губернии, не оставит равнодушной ни детей, ни взрослых.

Требуется предварительная запись по тел. 30−79−75.

Стоимость участия в каждом занятии — 150 Р.