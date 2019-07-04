День рождения Likerka Loft

5 июля Likerka Loft отмечает свой день рождения. Будет шумно, весело, подарки от арендаторов, ведущий, большой торт со свечками, которого хватит всем, много других угощений и радости.

Хедлайнером праздника, при поддержке посольства США в России, станет американский соул певец, автор песен и продюсер Caleb Hawley! Его музыка напоминает раннего Стиви Уандера. Также в программе выступление кавер-группы Genatsvale band.

Вход свободный.