День рождения Likerka Loft
5 июля Likerka Loft отмечает свой день рождения. Будет шумно, весело, подарки от арендаторов, ведущий, большой торт со свечками, которого хватит всем, много других угощений и радости.
Хедлайнером праздника, при поддержке посольства США в России, станет американский соул певец, автор песен и продюсер Caleb Hawley! Его музыка напоминает раннего Стиви Уандера. Также в программе выступление кавер-группы Genatsvale band.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
5 июля 2019, пятница
17:00