  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. События
  5. SEN-clinic провела крупную конференцию для врачей в Туле - MySlo.ru
город
город
Регистрация
SEN-clinic провела крупную конференцию для врачей в Туле
erid: F7NfYUJCUneRHyrNc4LF

SEN-clinic провела крупную конференцию для врачей в Туле

Событие собрало экспертов из Тулы и Москвы.

Центр стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и дентальной имплантации SEN-clinic 18 апреля провела большую конференцию для врачей в Туле.

PAV-8527.jpg

Десятки экспертов собрались в конференц-зале SK Royal, чтобы обсудить одну из самых насущных медицинских проблем – диагностику и лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава и синдрома лицевой боли. Конференцию открыла врач-невролог Наталья Федотова.

Наталья Федотова

– Дисфункция височно-челюстного сустава – одна из самых частых причин болей в лице (орофациональной боли. – Прим. авт.). Она может быть тянущей, ноющей и часто усиливается при приеме пищи. Встречаются и неспецифические симптомы – шум в ухе, односторонняя головная боль и т. д. В основном от этого страдают пациенты в возрасте от 20 до 40 лет. Женщины – в полтора раза чаще мужчин.

Причин для появления дисфункции много. Раньше описывались только стоматологические проблемы, сейчас же этот список расширился. Современные исследования доказали: появление дисфункции ВНЧС может быть спровоцировано не только, например, неправильным прикусом, но и неправильной осанкой, симптомом короткой ноги, депрессией и даже тревогой. Это существенно расширяет круг врачей, которые могут диагностировать заболевание у пациента. Именно поэтому такие конференции, на которые приходят врачи разных специальностей, особенно ценны. Здесь мы обмениваемся опытом, чтобы достичь главной цели – помочь пациенту.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

О проблемах височно-нижнечелюст­ного сустава в последнее время, действительно, говорят все больше. Причем часто люди с заболеваниями ВНЧС не знают, к какому врачу обратиться, и не могут предположить, что симптомы вызваны неправильным положением сустава. Всё это делает вопрос диагностики наиболее актуальным. 

О возможностях МРТ при патологии ВНЧС рассказал рент­генолог Анатолий Степанов.

Анатолий Степанов

– С болями в лице сталкиваются порядка 40% всех людей. Если они становятся хроническими, то сами по себе уже не пройдут. В этом случае стоит обратиться к гнатологу или хирургу, которые при необходимости могут направить на МРТ. Сегодня я попытался показать врачам, которые сталкиваются с жалобами пациентов на боли в лице, хотя бы вершину айсберга тех проблем, которые может раскрыть магнитно-резонансная терапия. Дело в том, что этот метод при диаг­ностике заболеваний височно-челюстного сустава не применяется как первичный. Для того чтобы он был эффективен при ДВНЧС, исследование нужно делать прицельное. Тем не менее оно очень информативно, и специалистам нужно об этом знать.

Врач-ортодонт Али Алиев рассказал о мифах и реально­сти ношения брекетов, а стоматолог-ортодонт Оксана Московец затронула тему возможно­стей цифровой стоматологии в планировании и лечении дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Али Алиев

– Мифы о брекетах, к сожалению, можно услышать не только от пациентов, но и от врачей. Основной из них – «брекеты портят зубы». Люди придумывают, что от них начинается кариес, зубы выпадают и портятся. Как опытный врач могу сказать: это неправда. При грамотном подходе и простой гигиене брекеты никогда не навредят зубам. Это врачи должны учитывать при назначении лечения.

Оксана Московец

Оксана Московец

– Цифровая стоматология способна сильно повлиять на качество и стабильность лечения. Самое важное, что она может дать, – рассчитать биологические лимиты, которые позволяют спланировать лечение так, чтобы оно было максимально функциональным для конкретного пациента, а результат сохранился на всю жизнь. К сожалению, в практике бывают случаи, когда после ортодонтического лечения у пациента начинает болеть сустав, возникают рецидивы. И уже через 2-3 года он вынужден возвращаться за стоматологической помощью, тратить время, силы и деньги. Побочные эффекты есть и у длительного ношения брекетов: из-за перегрузки может пойти на убыль костная ткань. Чтобы этого не произошло, как раз и применяют цифровое компьютерное планирование, которое позволяет индивидуально рассчитать нагрузку. Этим вопросом в Туле занимается Седрак Егорович Навоян. Очень радует, что он не только разрабатывает новые методики, но и собирает специалистов на конференцию, чтобы поделиться опытом.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

PAV-8507.jpg

Завершило конференцию выступление главного врача SEN-clinic, челюстно-лицевого хирурга, хирурга-имплантолога, гнатолога Седрака Навояна.

Он рассказал об инновационном методе лечения заболеваний височно-нижнечелюстного сустава при помощи элайнеров SEN. Специалисты клиники исследуют проблему уже несколько лет и разработали технологию, не имеющую аналогов в мире, но помогающую в лечении.

Седрак Навоян

– Лечение болезней височно-челюстного сустава – актуальная тема. Пациенты с жалобами на головные боли годами ходят по разным специалистам, лечатся от сосудистой дистонии, остеохондроза шейного отдела и многого другого, но это не помогает, потому что на самом деле необходима коррекция положения нижней челюсти. Мы в SEN-clinic активно занимаемся этой проблемой. Наши специалисты разработали элайнеры, которые не только выравнивают зубы, но и помогают в лечении височно-нижнечелюстного сустава. Это наша разработка, и сейчас мы в процессе получения патента на нее.

Технология работает. Сейчас у нас порядка 300 пациентов, которые находятся в фазе активного лечения. Улучшения у них появляются уже в первые несколько дней лечения.

Мы организовали конференцию, чтобы поделиться знаниями со специалистами, которые, в свою очередь, будут избавлять от боли пациентов. Встреча получилась продуктивной, спасибо всем, кто разделил с нами это событие.

 1.jpg

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Сен Клиник_ лого 2.jpg

Тула, Красноармейский пр-т, 34.

Тел. +7 (4872) 58-10-96.

Тула, ул. Тимирязева, 97.

Тел. +7-906-623-15-25.

sen-clinic.ru

ООО «СЕН». Реклама

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
вчера, в 12:55 +1
Другие статьи по темам
Прочее
SEN-clinic
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Не только пряники: где в Туле найти интересные сувениры
Не только пряники: где в Туле найти интересные сувениры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.