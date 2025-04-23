SEN-clinic провела крупную конференцию для врачей в Туле

Центр стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и дентальной имплантации SEN-clinic 18 апреля провела большую конференцию для врачей в Туле.
Десятки экспертов собрались в конференц-зале SK Royal, чтобы обсудить одну из самых насущных медицинских проблем – диагностику и лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава и синдрома лицевой боли. Конференцию открыла врач-невролог Наталья Федотова.
Наталья Федотова
– Дисфункция височно-челюстного сустава – одна из самых частых причин болей в лице (орофациональной боли. – Прим. авт.). Она может быть тянущей, ноющей и часто усиливается при приеме пищи. Встречаются и неспецифические симптомы – шум в ухе, односторонняя головная боль и т. д. В основном от этого страдают пациенты в возрасте от 20 до 40 лет. Женщины – в полтора раза чаще мужчин.
Причин для появления дисфункции много. Раньше описывались только стоматологические проблемы, сейчас же этот список расширился. Современные исследования доказали: появление дисфункции ВНЧС может быть спровоцировано не только, например, неправильным прикусом, но и неправильной осанкой, симптомом короткой ноги, депрессией и даже тревогой. Это существенно расширяет круг врачей, которые могут диагностировать заболевание у пациента. Именно поэтому такие конференции, на которые приходят врачи разных специальностей, особенно ценны. Здесь мы обмениваемся опытом, чтобы достичь главной цели – помочь пациенту.
О проблемах височно-нижнечелюстного сустава в последнее время, действительно, говорят все больше. Причем часто люди с заболеваниями ВНЧС не знают, к какому врачу обратиться, и не могут предположить, что симптомы вызваны неправильным положением сустава. Всё это делает вопрос диагностики наиболее актуальным.
О возможностях МРТ при патологии ВНЧС рассказал рентгенолог Анатолий Степанов.
Анатолий Степанов
– С болями в лице сталкиваются порядка 40% всех людей. Если они становятся хроническими, то сами по себе уже не пройдут. В этом случае стоит обратиться к гнатологу или хирургу, которые при необходимости могут направить на МРТ. Сегодня я попытался показать врачам, которые сталкиваются с жалобами пациентов на боли в лице, хотя бы вершину айсберга тех проблем, которые может раскрыть магнитно-резонансная терапия. Дело в том, что этот метод при диагностике заболеваний височно-челюстного сустава не применяется как первичный. Для того чтобы он был эффективен при ДВНЧС, исследование нужно делать прицельное. Тем не менее оно очень информативно, и специалистам нужно об этом знать.
Врач-ортодонт Али Алиев рассказал о мифах и реальности ношения брекетов, а стоматолог-ортодонт Оксана Московец затронула тему возможностей цифровой стоматологии в планировании и лечении дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.
Али Алиев
– Мифы о брекетах, к сожалению, можно услышать не только от пациентов, но и от врачей. Основной из них – «брекеты портят зубы». Люди придумывают, что от них начинается кариес, зубы выпадают и портятся. Как опытный врач могу сказать: это неправда. При грамотном подходе и простой гигиене брекеты никогда не навредят зубам. Это врачи должны учитывать при назначении лечения.
Оксана Московец
– Цифровая стоматология способна сильно повлиять на качество и стабильность лечения. Самое важное, что она может дать, – рассчитать биологические лимиты, которые позволяют спланировать лечение так, чтобы оно было максимально функциональным для конкретного пациента, а результат сохранился на всю жизнь. К сожалению, в практике бывают случаи, когда после ортодонтического лечения у пациента начинает болеть сустав, возникают рецидивы. И уже через 2-3 года он вынужден возвращаться за стоматологической помощью, тратить время, силы и деньги. Побочные эффекты есть и у длительного ношения брекетов: из-за перегрузки может пойти на убыль костная ткань. Чтобы этого не произошло, как раз и применяют цифровое компьютерное планирование, которое позволяет индивидуально рассчитать нагрузку. Этим вопросом в Туле занимается Седрак Егорович Навоян. Очень радует, что он не только разрабатывает новые методики, но и собирает специалистов на конференцию, чтобы поделиться опытом.
Завершило конференцию выступление главного врача SEN-clinic, челюстно-лицевого хирурга, хирурга-имплантолога, гнатолога Седрака Навояна.
Он рассказал об инновационном методе лечения заболеваний височно-нижнечелюстного сустава при помощи элайнеров SEN. Специалисты клиники исследуют проблему уже несколько лет и разработали технологию, не имеющую аналогов в мире, но помогающую в лечении.
Седрак Навоян
– Лечение болезней височно-челюстного сустава – актуальная тема. Пациенты с жалобами на головные боли годами ходят по разным специалистам, лечатся от сосудистой дистонии, остеохондроза шейного отдела и многого другого, но это не помогает, потому что на самом деле необходима коррекция положения нижней челюсти. Мы в SEN-clinic активно занимаемся этой проблемой. Наши специалисты разработали элайнеры, которые не только выравнивают зубы, но и помогают в лечении височно-нижнечелюстного сустава. Это наша разработка, и сейчас мы в процессе получения патента на нее.
Технология работает. Сейчас у нас порядка 300 пациентов, которые находятся в фазе активного лечения. Улучшения у них появляются уже в первые несколько дней лечения.
Мы организовали конференцию, чтобы поделиться знаниями со специалистами, которые, в свою очередь, будут избавлять от боли пациентов. Встреча получилась продуктивной, спасибо всем, кто разделил с нами это событие.
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