SEN-clinic провела крупную конференцию для врачей в Туле

– Дисфункция височно-челюстного сустава – одна из самых частых причин болей в лице (орофациональной боли. – Прим. авт.). Она может быть тянущей, ноющей и часто усиливается при приеме пищи. Встречаются и неспецифические симптомы – шум в ухе, односторонняя головная боль и т. д. В основном от этого страдают пациенты в возрасте от 20 до 40 лет. Женщины – в полтора раза чаще мужчин.

Причин для появления дисфункции много. Раньше описывались только стоматологические проблемы, сейчас же этот список расширился. Современные исследования доказали: появление дисфункции ВНЧС может быть спровоцировано не только, например, неправильным прикусом, но и неправильной осанкой, симптомом короткой ноги, депрессией и даже тревогой. Это существенно расширяет круг врачей, которые могут диагностировать заболевание у пациента. Именно поэтому такие конференции, на которые приходят врачи разных специальностей, особенно ценны. Здесь мы обмениваемся опытом, чтобы достичь главной цели – помочь пациенту.