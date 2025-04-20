Рыбы, будьте готовы к любовным приключениям! Львы, лучше не планируйте серьезных дел!

Овен (21.03−20.04): Появляется много новых возможностей. Не теряйте шанс начать или расширить свое дело, завести полезные связи, обсудить с партнерами перспективы. Проблемы могут возникнуть из-за торопливости, несогласованности действий внутри коллектива, собственных чрезмерных амбиций. Расставляйте приоритеты и делайте все по порядку. В личной жизни понедельник может стать днем позитивных перемен, но в субботу неожиданно вернутся старые проблемы. Это поворотный момент в близких отношениях, судьба которых зависит от вашего такта и терпения.

Про деньги. На этой неделе не все ваши финансовые ожидания могут оправдаться. Есть риск денежных потерь из-за собственного легкомыслия. Так что тратить слишком много точно не стоит.

Про любовь. Воспоминание о прежней любви может заставить вас впасть в меланхолию. Впрочем, грустить не нужно. Приложив усилия, вы можете снова сблизиться с этим человеком.

Про интим. Овнам грозит красивая романтичная игра с продолжением. Это тот редкий случай, когда «несколько раз» да еще и с перерывами на вино и приятный разговор... Другое дело, что далеко не у всех найдется соответствующий для этого бой-френд/подруга. Так что будьте готовы, что все вышесказанное вы действительно получите: но только в кино, которое вам придется смотреть на ночь, запивая горячим чаем с лимоном и медом — для профилактики настроения, разумеется.

Благоприятные дни: 24, 27; неблагоприятные: 21.

Телец (21.04−21.05): Если сразу в начале недели войдете в нужный ритм, то успеете сделать много. В среду неожиданно откроются заманчивые перспективы. От предложений не отказывайтесь, на достигнутом не останавливайтесь. Хорошо начинать преобразования в доме и делать соответствующие приобретения. Романтичное и мечтательное настроение к выходным сменится потребностью в более активном и динамичном развитии событий. Имейте в виду, что откровенный разговор поможет расставить точки над i, но есть опасность оказаться у «разбитого корыта».

Про деньги. Наибольшая вероятность прибыли прогнозируется в первой половине недели. В среду в ваши деловые планы может вмешаться человеческий фактор, переговоры грозят сорваться, совещание перенесут.

Про любовь. Если вам удастся сбалансировать свои эмоции, то это будет способствовать улучшению отношений с любимым человеком. Поменьше прислушивайтесь ко всевозможным «полезным» советам окружающих. Важно понимать, чего хотите вы сами.

Про интим. Наслаждаться качественным сексом Тельцам на этой неделе будет все время что-то мешать. Но не реальные причины, а всякие надуманные обстоятельства, которые постоянно будут «пиликать» в голове и отвлекать от самого важного. И все попытки расслабиться потерпят крах...

Благоприятные дни: 25, 26; неблагоприятные: 22.

Близнецы (22.05−21.06): Вас ждет много разнообразных событий. Приготовьтесь быстро менять планы в зависимости от обстоятельств. Помешать вашим успехам может только чрезмерно эмоциональное отношение к происходящему. Углубляться в мотивы поведения окружающих будете позже, а пока используйте шанс начать новые темы и завести выгодные знакомства. Начинайте действовать решительно прямо в понедельник. Потом в среду сделайте передышку и займитесь приятными делами или покупками. В выходные следуйте своим желаниям, но соблюдайте меру.

Про деньги. Вероятны крупные денежные поступления, вы на правильном пути и сможете найти оптимальный график работы. Гонорары за творческие проекты увеличатся.

Про любовь. Любимый человек вас порадует дорогим подарком или романтическим путешествием. Ваши отношения станут нежнее и откровеннее. Не скрывайте своих чувств.

Про интим. Аккуратнее — ваши кавалеры/дамы склонны воспринимать буквально даже самые прозрачные намеки на интим. Если вы только того и добиваетесь — тогда будьте готовы оказаться атакуемыми повсюду, где застанет вас случай — на улице, на работе, в автомобиле или даже в гостях. Если же в ваши планы вовсе не входит спонтанный секс — тогда держите рот на замке и ограничьтесь легким пожатием рук.

Благоприятные дни: 23, 27; неблагоприятные: 25.

Рак (22.06−22.07): Эта неделя благоприятна для поездок и расширения личных перспектив. Немного эгоизма не повредит, проблемами родственников будете заниматься позже. Начинать новые дела можно в среду. Обращайте в этот день внимание на поступающую информацию, предложения и неожиданно возникающие идеи. С пятницы финансовая сторона дел может принести проблемы. Сведите траты к минимуму и уделите больше внимания духовным ценностям, общению с близкими или личным увлечениям. В воскресенье возможна встреча и знакомство с интересным человеком.

Про деньги. Вероятно повышение по службе. Можно задуматься об изменении интерьера вашего дома или о покупке нового автомобиля. Ваш доход вполне это позволяет.

Про любовь. Романтические встречи с любимым человеком будут занимать большую часть вашего времени. Вторник и суббота могут подарить незабываемые впечатления. В ваших отношениях станет больше гармонии.

Про интим. У Раков в ближайшие дни на уме только хиханьки да хаханьки. Имейте в виду, что вашу легкомысленность обязательно заметят внимательные кумушки у подъезда или из соседнего подразделения на работе. Ваш непринужденный флирт с коллегами (даже если на самом деле вы ничего серьезного не имели в виду) молвой будет преувеличен во сто крат.

Благоприятные дни: 22, 25; неблагоприятные: нет.

Лев (23.07−23.08): Энергии сейчас вам не занимать, и лучше не откладывать реализацию новых идей на будущее. Решение материальных вопросов пройдет более благоприятно в первой половине недели. Возможна скрытая протекция доброжелательно настроенных в отношении вас лиц. Личные отношения можно наладить в среду. Ничего особенного не предпринимайте, просто предоставьте возможность близкому человеку о вас позаботиться и будьте откровенны в своих чувствах и желаниях. В выходные не торопитесь что-либо менять — это может быть серьезнее, чем вы думаете.

Про деньги. На этой неделе лучше не планировать серьезных встреч и переговоров, так как обстоятельства могут развернуться против вас. Будьте предельно внимательны при заполнении документов, не забывайте о налоговых отчетах.

Про любовь. Наступает время признаний в любви. Чем красивее вы сможете это сделать, тем удачнее эта неделя для вас сложится. Не бойтесь рассказать о своих чувствах, мыслях и мечтах. А вот для новых знакомств время не самое благоприятное.

Про интим. Львы на этой неделе готовы шутить и фантазировать напропалую! Их очень увлечет какое-нибудь приключение с эротическим уклоном. В общем, устройте им что-нибудь для щекотания нервов — и Львы по-особенному отблагодарят вас.

Благоприятные дни: 21, 24; неблагоприятные: 25.

Дева (24.08−23.09): Призовите на помощь свое благоразумие, иначе некоторые перемены могут серьезно нарушить ваш душевный покой. Не переживайте из-за несдержанности начальства или нетерпеливости близкого человека. Отделяйте существенное от второстепенного. Открывается много возможностей, но в одиночку вы многого не добьетесь. Призовите на помощь свой психологизм и аналитические способности в среду — и сумейте повернуть актуальную ситуацию в нужном направлении. В выходные займитесь собой, своим здоровьем и внешностью.

Про деньги. Есть возможность найти новых надежных деловых партнеров, не упустите свой шанс. Возможно начало нового перспективного проекта, перед вами откроются новые финансовые горизонты.

Про любовь. На этой неделе звезды, покровительствующие любви, не потерпят лжи, поэтому не обманывайте сами и не давайте поводов обманывать вас. Успех в любви будет зависеть от честности в отношениях с обеих сторон. Никаких манипуляций быть не должно.

Про интим. Как известно, женщина, которая умеет и любит дарить мужчине наслаждения, надевает красивое белье или чулки даже в тот день, когда никто, вроде бы, не собирается ее раздевать. Что ж, настал именно тот случай, когда вам придется надевать свой самый соблазнительный комплект просто так — «наудачу»! А уж понравится ли «удаче» его расцветка — зависит от случая. У мужчин-Дев очень активная неделька, но не в сексе, а в работе! Дерзайте!

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 22.

Весы (24.09−23.10): Самые важные задачи постарайтесь решить в понедельник. И в деловой, и личной жизни есть шанс преуспеть и добиться того, к чему стремились. Но потребуется выдержка, чтобы не наговорить лишнего и сохранить стабильные отношения в доме и на работе. Со вторника по четверг можно заниматься реконструкциями и перестановками в доме, а в среду — делать соответствующие приобретения. В выходные будет полезно заняться сменой имиджа, экипировки, начать осваивать новый комплекс физических упражнений. Хорошо, если друзья составят вам компанию.

Про деньги. Постарайтесь объективно оценивать свои финансовые возможности. В среду вероятны новые денежные поступления, вам сделают дорогой подарок. Покупки и новые приобретения будут удачными в выходные.

Про любовь. Неделя благоприятна для новых романтических знакомств. Не стесняйтесь производить впечатление, не бойтесь быть оригинальным и интриговать, это только пойдет на пользу. Вы добьетесь успеха и популярности. Но в выходные не требуйте от любимого человека слишком много внимания.

Про интим. У Весов на этой неделе активна задняя поверхность тела — то есть та, которую вы обычно не видите. Попросите вашего ненаглядного/ненаглядную для начала почесать или погладить вам спинку. Также очень чувствительными окажутся такие эрогенные зоны, как поясница, задняя поверхность бедер и коленей — их можно и нужно нежно помассировать, и лучше — не только с помощью рук…

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 22.

Скорпион (24.10−22.11): Возможны перемены из разряда тех, которые ощущаются как судьбоносные. Встречи и расставания могут приводить к кардинальным переменам в жизни. Если пришло время проститься с человеком, который стал вам чужим, — не удерживайте. Начало недели благоприятно для начала новых партнерских программ или процесса обучения. Поездки и командировки расширят ваши перспективы и принесут выгодные знакомства. В пятницу и субботу конфликт с партнером может привести к разрыву отношений. Контролируйте свои порывы и желания.

Про деньги. Финансовое положение стабилизировалось, но вы стремитесь к большему. Всё в ваших руках. Вам сделают весьма выгодное предложение, возьмут на новую работу.

Про любовь. Постарайтесь быть тактичнее и внимательнее при общении с любимым человеком. Неосторожно сказанное слово или излишняя ироничность в его адрес может вызвать непонимание и обиду. Признайтесь в нежных чувствах.

Про интим. «Да здравствуют водичка душистая и полотенца пушистые, а также пена для ванн и полезный для кожи бальзам!» — примерно под таким девизом Скорпионы проведут эту неделю. Именно поэтому все сексуальные забавы также предполагаются не где-нибудь, а в ванной, бассейне, душе, сауне и так далее. Если же партнер/партнерша Скорпионов ни в какую не хочет «мокнуть», пусть хотя бы разотрет их горячим влажным полотенцем — в качестве прелюдии, или намажет увлажняющим молочком после душа...

Благоприятные дни: 21, 26; неблагоприятные: 23.

Стрелец (23.11−21.12): Вы на пороге приятных перемен. Мечтайте, генерируйте идеи, расширяйте круг полезных связей — все это может пригодиться. Но не проявляйте чрезмерную откровенность и не навязывайте свою точку зрения окружающим. В понедельник и вторник можно приступать к реализации новых проектов. Семья сейчас является вашим оплотом, но и вы в свою очередь не забывайте оказывать знаки внимания близким. В среду можно решать вопросы приобретения недвижимости или реконструкции своего жилого пространства. В выходные отдохните от всех дел.

Про деньги. Понедельник и вторник — наиболее удачные дни, чтобы поменять работу. Возможны новые финансовые поступления в середине недели, которые стабилизируют ваше материальное положение. В выходные можно устроить шопинг.

Про любовь. Не копите обиды, исправляйте сложившуюся ситуацию, если она вас не устраивает. Особенно удачна неделя будет для откровенного разговора с любимым человеком. Пригласите его провести вместе с вами выходные на природе.

Про интим. Наибольший прилив возбуждения вы ощутите, когда будете готовить. Так что, варя любимому/любимой кашу или жаря утром яичницу — постарайтесь поскорее расправиться с готовкой и быстро перейти к сексу. Ну, чтобы запал не растерять. В конце концов, нормально позавтракать ваши благоверный/благоверная могут и в кафе возле работы!

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: нет.

Козерог (22.12−20.01): С этой недели снимутся многие ограничения, и вы наконец-то сможете реализовать свои давние намерения. Возможны материальные поступления или деловые предложения с хорошей перспективой. В среду обратите внимание на изменение окружающей обстановки, воспользуйтесь случаем восстановить отношения или проведите с близким человеком вечер в приятном месте. Приобретения, сделанные в этот день, надолго станут источником положительных эмоций. В оставшиеся дни недели придется целиком погрузиться в работу, но вы пойдете на это добровольно.

Про деньги. Финансовые ресурсы сейчас ограничены, но и кредиты брать не стоит, банковские проценты слишком велики. В воскресенье ставки на спорт принесут лишь убытки.

Про любовь. На этой неделе в отношениях важна открытость. Если же вы увлеклись другим, об измене станет известно. Скандала не избежать. Да и сами вы испытаете муки совести.

Про интим. Эротические пристрастия Козерогов лежат в недосягаемых для большинства других людей сферах — в эстетических наслаждениях и искусстве. Проще говоря, вы готовы предпочесть поход в музей или на выставку сколь угодно долгому акту физической любви. Впрочем, это вполне оправданно: выставка в любом случае окажется приятнее и полезнее.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 26.

Водолей (21.01−19.02): Перегрузок, нервных и физических, избежать не удастся. Но если хотите удовлетворить свои амбиции, то готовьтесь хорошо потрудиться. В своем жилом пространстве тоже полезно создать гармонию и комфорт. Это символически поможет вам избавиться от ненужных вещей в вашей жизни и начать перестройку на всех уровнях. В любви не упустите шанс в самом начале недели — дайте понять любимому человеку, что вы о нем помните и строите планы на будущее. Со всеми важными вопросами разберитесь до выходных, чтобы потом не отказывать себе в удовольствиях.

Про деньги. Есть вероятность финансового фиаско в понедельник и вторник, но уже в среду опасность заметно уменьшится. В пятницу появится возможность преумножить свои капиталы благодаря профессиональным успехам.

Про любовь. Ваша скромность и даже застенчивость будут придавать вам особую привлекательность у противоположного пола. А вот откровенные наряды и слишком яркий макияж могут испортить впечатление.

Про интим. Дерзайте попробовать себя в любовно-эпистолярном жанре — и да воздастся вам от Амура и Афродиты. Начать неделю в правильном ключе помогут записки фривольного содержания, которые вы приготовите заранее и подложите любимому/любимой в кошелек, в карман пальто или куртки — да в любое укромное местечко, и чем больше, тем лучше!

Благоприятные дни: 21, 23; неблагоприятные: 24.

Рыбы (20.02−20.03): Если у вас есть серьезные намерения, то не откладывайте их воплощение. Возможна сверхурочная работа, новые деловые предложения. Не отказывайтесь и не упускайте шанс решить карьерные вопросы. Потом такая возможность представится не скоро. В личных отношениях неожиданные и приятные перемены возможны в среду. Лучше ничего не планировать, а просто находиться в гуще событий. Воскресенье полезно провести на свежем воздухе. Обращайте внимание на знаки событий, сны, приметы — можете получить ответ на важный вопрос.

Про деньги. Новые идеи и проекты могут оказаться рискованными и убыточными. Лучше сейчас доверять проверенным источникам дохода и не пытаться менять работу.

Про любовь. Будьте готовы к любовным приключениям. Если они не встретятся на вашем пути, придется устроить их себе самим. Сейчас самое время зарегистрироваться на сайте знакомств.

Про интим. В ближайшие дни не исключено, что вы почувствуете большую усталость, чем обычно — сказываются перегрузки предыдущей недели. Чтобы вернуть радость жизни и не превратиться в бесчувственное бревно, пейте больше какао, ешьте шоколад и делайте себе и любимому/любимой массаж с маслом какао. Этот природный афродозиак еще и уровень эндорфинов поднимает.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 25.