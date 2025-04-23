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Не только пряники: где в Туле найти интересные сувениры

Не только пряники: где в Туле найти интересные сувениры

Что привезти на память из Тулы? Myslo заглянул в местные сувенирные лавки и выбрал шесть любопытных магазинчиков с подарками на любой вкус. 

Твоя Полка

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Адрес: пр. Ленина, 14.

Режим работы:

  • пн. — вс.: 10.00–20.02.

В Туле «Твоя Полка» работает с августа 2023 года. За это время магазин собрал под одной крышей иногородних и местных мастеров — всего в нем более 500 полочек с авторскими украшениями, игрушками, керамикой, сладостями и даже коллекционными предметами.

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Наталья, старший администратор магазина «Твоя Полка»:

— Пока что в Туле это единственный магазин франшизы. В основном у нас представлены товары ручной работы местных художников — мы отдаем предпочтение именно им.

«Твоя Полка» выступает площадкой для хендмейд-авторов: каждый может арендовать полочку и выставлять на ней свои товары.

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БУКЛЯ

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АдресУчетный переулок, 3.

Режим работы:

  • пн. — вс.: 12.00 — 19.00.

«БУКЛЯ» радует туляков и гостей города милыми вещичками уже более 10 лет. Это настоящий рай для любителей эстетичной канцелярии: ежедневники, блокноты, скетчбуки, самые разные наклейки, материалы для сургучной печати и открытки.

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Также в магазине куча сувениров и приятных мелочей: ароматические свечи, фигурки героев аниме и популярных франшиз, настольные игры, значки, носочки и чай.

Еще в «БУКЛЕ» есть уникальные книги тульских фотографов и иллюстраторов — Ильи Кошкина, сотрудников издательского дома «Слобода» Алексея Пирязева и Ирины Рамазановой — артбуки всемирно известных художников и сказки с яркими картинками.

Искать красивую упаковку не придется — в «БУКЛЕ» большой ассортимент упаковочной бумаги и подарочных коробок.

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Лавка Олливандера

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Адрес: ул. Советская, 60.

Режим работы:

  • пн.: 10.00–21.00 (перерыв с 13.00 до 14.00),
  • вт.: выходной,
  • ср. — вс.: 10.00–21.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Филиал лавки Олливандера существует в самом центре Тулы уже три года.

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Здесь поклонники волшебной вселенной могут найти не только волшебные палочки, но и тематический мерч: наборы для сургучной печати, конструкторы, гобелены, бижутерию и даже предметы одежды. Помимо этого, тут продаются аромасвечи, духи и соль для ванны ручной работы, которые производят в Тульской области.

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Нитка

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Адрес: ул. Фридриха Энгельса, 1 (цокольный этаж, деловое пространство «СОЮЗ», павильон F8 и F16).

Режим работы:

  • вс. — чт.: 12.00 — 20.00,
  • пт. — сб.: 12.00 — 21.00.

В Туле русская чайная «Нитка» открылась чуть менее года назад. Здесь можно не только испить чаю с десертами, но и купить чай в подарок или для домашнего заваривания.

В магазине представлено более 60 сортов — китайские, грузинские моносорта, тизаны (травяные чаи) и без кофеина. Продаются они в нескольких объемах — по 8 г, 25 г и 50 г. Для тех, кто хочет «просто попробовать», есть чайные саше в индивидуальной упаковке и с красивыми иллюстрациями.

MyCollages (1).png

Изучить состав купажных чаев и послушать их аромат можно как самостоятельно, так и в сопровождении чайного мастера. Местные работники с радостью помогут выбрать чай по вкусу и подробно расскажут вам про каждый сорт.

Для тех, кто хочет погрузиться в тонкости дореволюционной чайной традиции, в «Нитке» найдется аутентичная литература и чайная утварь. Еще здесь можно приобрести подарочные сертификаты для онлайн-магазина.

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MiPASSiON

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Адрес: ул. Металлистов, 17.

Режим работы:

  • пн. — вс.: 10.00 — 20.00.

Шоурум тульской уходовой косметики и ароматов для дома существует уже два года. Все продукты создают и производят на территории Тульской области.

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Мария, директор магазина:

— Мы работаем с «Золотым яблоком», «Самокатом» и «ВкусВиллом». В магазине представлено более сотни различных товаров: несколько видов соли для ванны, скрабы и баттеры для тела, твердые духи, огромный ассортимент бомбочек для ванны.

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Универмаг тульских брендов

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/ff/71/5a0e-e51d-4822-ac7f-e489d406b5b6/1d89b215-eec5-4de0-beb4-6a1ef05a6d0f.jpg

Адрес: ул. Металлистов, 16/2.

Режим работы:

  • пн.: выходной,
  • вт. — вс.: 11.00 — 20.00.

Универмаг открылся в 2024 году в День города. В нем собрана продукция местных брендов — как маленьких мастеров и ремесленников, так и крупных производителей. Все участники состоят в программе «Сделано в Тульской области».

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Кажется, здесь есть все: одежда для людей и животных, уходовая косметика, украшения, игрушки, декор для дома и самые настоящие самовары.

По выходным на базе универмага проводят различные мастер-классы. Еще одна приятная фишка: туристы могут отправить открытку прямо из магазина — достаточно указать все необходимые данные и оплатить марки. Курьер заберет открытки и доставит их в почтовое отделение.

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Конечно, это далеко не все магазинчики подарков и сувениров в Туле. А куда бы вы посоветовали заглянуть гостям города? Пишите в комментариях!

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Автор:
Фотограф:
вчера, в 12:00 +2
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