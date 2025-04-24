Пес из будущего
Премьера:
24.04.2025
Режиссер:
Лу Кэсинь
Актеры:
Аарон Кхуок, Лирик Лань, Чан Хайбо, Фань Тяньтянь, Изабель Хуан, Сунь Юэ, Ван Талу
Жанр:
Фэнтези
Продолжительноcть:
105 минут
Возрастные ограничения:
12+
Известный музыкант волею судьбы попадает в будущее, превратившись в собаку. Чтобы разгадать замысел провидения, ему придется разыскать свою повзрослевшую дочь и исполнить ее детскую мечту.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
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