Пес из будущего

Премьера: 24.04.2025

Режиссер: Лу Кэсинь

Актеры: Аарон Кхуок, Лирик Лань, Чан Хайбо, Фань Тяньтянь, Изабель Хуан, Сунь Юэ, Ван Талу

Жанр: Фэнтези

Продолжительноcть: 105 минут

Возрастные ограничения: 12+

Известный музыкант волею судьбы попадает в будущее, превратившись в собаку. Чтобы разгадать замысел провидения, ему придется разыскать свою повзрослевшую дочь и исполнить ее детскую мечту.