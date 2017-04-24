Cheese Quiz

«Чииииз квиииз!» — произнесите вслух и улыбнитесь! 4 мая в Harat's Pub состоится новая интеллектуально-развелекательная игра с крутыми вопросами, креативными загадками и неповторимой атмосферой. Регистрация начнётся 25 апреля.

В роли ведущего выступит Кирилл Ходаков, который стоял у истоков квиз-движения в нашем славном городе: первым ознакомил туляков с данным направлением интеллектуально-развлекательных игр. Поэтому кому, если не ему, продолжать развивать себя в этом направлении, одаривая вас положительными эмоциями от разгадывания загадок и головоломок?

Участие бесплатно.