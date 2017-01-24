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Бронепоезд сражается

Бронепоезд сражается

Квест-игра проводится в музейном комплексе «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий”».

Начальный этап квеста включает в себя экскурсию, где участники познакомятся с бронепаровозом и бронеплощадками, а вот в вагонах базы дивизиона их ожидают интересные задания. Игрокам в составе нескольких команд предстоит выполнить задачи, связанные с самыми разнообразными сторонами жизни экипажа бронепоезда военного времени. Каждый вагон таит свою загадку, разгадав которую, можно получить подсказку, чтобы выполнить ключевую миссию игры.

Где и когда?
Московский вокзал
Московский вокзал
Тула, (Московский вокзал)
28 января 2017, суббота
13:00
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28 января 2017, суббота
16:00
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