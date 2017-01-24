Бронепоезд сражается
Квест-игра проводится в музейном комплексе «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий”».
Начальный этап квеста включает в себя экскурсию, где участники познакомятся с бронепаровозом и бронеплощадками, а вот в вагонах базы дивизиона их ожидают интересные задания. Игрокам в составе нескольких команд предстоит выполнить задачи, связанные с самыми разнообразными сторонами жизни экипажа бронепоезда военного времени. Каждый вагон таит свою загадку, разгадав которую, можно получить подсказку, чтобы выполнить ключевую миссию игры.
Где и когда?
Тула, (Московский вокзал)
Тел.: (4872) - 566370
28 января 2017, суббота
13:00
28 января 2017, суббота
16:00