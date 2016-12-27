Зайчонок из помпонов

Помпон — декоративное дополнение к костюму: понёве, поясе, головному убору. Помпоны легко сделать, они всегда эффектны. Сегодня из помпонов делают коврики, игрушки, аксессуары.

На мастер-классе участники не только овладеют полезным навыком, но и создадут милое дополнение к новогоднему и рождественскому декору — миниатюрного зайчонка, который порадует и детей, и взрослых.

Стоимость билета — 100 Р. Подробная информация и запись по телефону: +7−4872−36−16−63.