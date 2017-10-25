Валяние тёплых вещей
Елена Добыш (на фото) приглашает на цикл мастер-классов по валянию.
Благодаря мастер-классам вы сможете изготовить из шерсти теплые шапочку-бини, рукавички и шарф — натуральные и эксклюзивные. Профессиональный художник-педагог с более чем 30-летним опытом работы, последние 5 лет работающий в технике «мокрого валяния», научит вас делать эскиз будущего изделия.
2 ноября Первое знакомство с техникой «мокрого валяния».
9 ноября Шапочка-бини.
16 ноября Рукавички.
23 ноября Снуд-шарф.
30 ноября Декорирование комплекта.
Возьмите с собой два полотенца средних размеров, хорошо впитывающих воду, и непромокаемый фартук.
Стоимость каждого занятия — 250 руб. Необходима запись по телефонам: 35−40−53, 8−905−110−82−14.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
2 ноября 2017, четверг
18:00
9 ноября 2017, четверг
18:00
16 ноября 2017, четверг
18:00
23 ноября 2017, четверг
18:00
30 ноября 2017, четверг
18:00