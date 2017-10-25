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Валяние тёплых вещей

Валяние тёплых вещей

Елена Добыш (на фото) приглашает на цикл мастер-классов по валянию.

Благодаря мастер-классам вы сможете изготовить из шерсти теплые шапочку-бини, рукавички и шарф — натуральные и эксклюзивные. Профессиональный художник-педагог с более чем 30-летним опытом работы, последние 5 лет работающий в технике «мокрого валяния», научит вас делать эскиз будущего изделия.

2 ноября Первое знакомство с техникой «мокрого валяния».

9 ноября Шапочка-бини.

16 ноября Рукавички.

23 ноября Снуд-шарф.

30 ноября Декорирование комплекта.

Возьмите с собой два полотенца средних размеров, хорошо впитывающих воду, и непромокаемый фартук.

Стоимость каждого занятия — 250 руб. Необходима запись по телефонам: 35−40−53, 8−905−110−82−14.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
2 ноября 2017, четверг
18:00
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9 ноября 2017, четверг
18:00
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16 ноября 2017, четверг
18:00
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