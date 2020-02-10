Культурная платформа «Синхронизация» организует лекцию «Утопии и антиутопии: дивный новый мир». Лекцию прочтет историк, экскурсовод, музейный педагог Алексей Яковлев.

Уже много лет в топе продаж российских книжных магазинов — легендарная антиутопия Оруэлла «1984». Еще со времен Античности авторы утопий хотели создать общество, в котором все будут счастливы. Древние греки мечтали о стране, где люди умирают только от пресыщения жизнью, а итальянец Кампанелла — о городе без неравенства. В XX веке попытки построить идеальный мир привели к становлению тоталитарных режимов, а в литературе появился жанр антиутопии.

Гости кластера выяснят, почему люди так любят книги о недостижимых идеалах и борьбе с несправедливостью. Лектор также расскажет об основных этапах развития жанра утопий и антиутопий, а также раскроет следующие темы:

Как из наших страхов, страстей и желаний рождаются утопии и антиутопии;

Где проходит граница между утопичным «Городом солнца» и антиутопичным «Дивным новым миром»;

Чем беспартийный пролетариат Джорджа Оруэлла отличается от жителей Города Солнца Томаса Мора и при чем тут носовский Незнайка;

Кто изобрел свободную любовь, зачем она была нужна утопистам и как проходит сексуальный час в романе Замятина «Мы»;

Где искать невидимый град Китеж и о чем Владимир Сорокин предупреждает россиян в «Дне опричника».

Вход по предварительной регистрации.