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Утопии и антиутопии: дивный новый мир

Утопии и антиутопии: дивный новый мир

Культурная платформа «Синхронизация» организует лекцию «Утопии и антиутопии: дивный новый мир». Лекцию прочтет историк, экскурсовод, музейный педагог Алексей Яковлев.

Уже много лет в топе продаж российских книжных магазинов — легендарная антиутопия Оруэлла «1984». Еще со времен Античности авторы утопий хотели создать общество, в котором все будут счастливы. Древние греки мечтали о стране, где люди умирают только от пресыщения жизнью, а итальянец Кампанелла — о городе без неравенства. В XX веке попытки построить идеальный мир привели к становлению тоталитарных режимов, а в литературе появился жанр антиутопии.

Гости кластера выяснят, почему люди так любят книги о недостижимых идеалах и борьбе с несправедливостью. Лектор также расскажет об основных этапах развития жанра утопий и антиутопий, а также раскроет следующие темы:

  • Как из наших страхов, страстей и желаний рождаются утопии и антиутопии;
  • Где проходит граница между утопичным «Городом солнца» и антиутопичным «Дивным новым миром»;
  • Чем беспартийный пролетариат Джорджа Оруэлла отличается от жителей Города Солнца Томаса Мора и при чем тут носовский Незнайка;
  • Кто изобрел свободную любовь, зачем она была нужна утопистам и как проходит сексуальный час в романе Замятина «Мы»;
  • Где искать невидимый град Китеж и о чем Владимир Сорокин предупреждает россиян в «Дне опричника».

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
13 февраля 2020, четверг
19:00
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Касса
Клинтон Баберс (США)
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13 февраля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Сергей Пенкин
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28 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
ГУДТАЙМС
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13 марта, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Моя подруга Катрин!
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14 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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28 февраля, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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