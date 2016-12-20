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Тула в изобразительном искусстве

Тула в изобразительном искусстве

Лекция «Тула в изобразительном искусстве XVIII — н. XX вв.» в Тульском областном краеведческом музее.

Очень часто за представлениями о старой Туле мы обращаемся к фотографии. Но фотография, как известно, появилась относительно недавно. По этой причине нам бывает трудно увидеть, какой была наша Тула в далёком прошлом, например, в первой половине XIX столетия. Здесь нам на помощь приходят произведения изобразительного искусства: гравюры, литографии, рисунки. О том, какой представала Тула в этих произведениях, можно будет узнать, посетив лекцию в краеведческом музее. Слушатели лекции увидят знаменитые тульские памятники и достопримечательности, в том числе кремль и Тульский оружейный завод такими, какими они были в XIX — начале XX веков. Вместе с тем на мероприятии будут изображения не дошедших до нашего времени тульских зданий. Гравюры, литографии, рисунки становятся неповторимыми и ценными источниками по истории города. Также важными являются и различные детали тульской жизни, на которые обратили внимание авторы этих произведений. Откройте для себя Тулу с новой стороны.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
23 декабря 2016, пятница
18:30
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