Лекция «Тула в изобразительном искусстве XVIII — н. XX вв.» в Тульском областном краеведческом музее.

Очень часто за представлениями о старой Туле мы обращаемся к фотографии. Но фотография, как известно, появилась относительно недавно. По этой причине нам бывает трудно увидеть, какой была наша Тула в далёком прошлом, например, в первой половине XIX столетия. Здесь нам на помощь приходят произведения изобразительного искусства: гравюры, литографии, рисунки. О том, какой представала Тула в этих произведениях, можно будет узнать, посетив лекцию в краеведческом музее. Слушатели лекции увидят знаменитые тульские памятники и достопримечательности, в том числе кремль и Тульский оружейный завод такими, какими они были в XIX — начале XX веков. Вместе с тем на мероприятии будут изображения не дошедших до нашего времени тульских зданий. Гравюры, литографии, рисунки становятся неповторимыми и ценными источниками по истории города. Также важными являются и различные детали тульской жизни, на которые обратили внимание авторы этих произведений. Откройте для себя Тулу с новой стороны.