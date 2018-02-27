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Рубеж эр: лесные народы и сарматы

Рубеж эр: лесные народы и сарматы

Для поклонников истории и археологии, а также всех, кого интересует прошлое Тульского региона в музее «Тульские древности» Евгений Столяров расскажет о недавно открытых археологических памятниках, дающих новое представление о взаимодействии кочевников и оседлого населения на территории Тульского региона.

Тульский край всегда был пограничной территорией лесной и лесостепной зон, а также сухопутной дорогой для проникновения кочевого населения с юга на север.

Изучение культурных контактов оседлого населения и кочевников — это крайне актуальная тема исследований в современной археологии. В своем выступлении кандидат исторических наук Евгений Столяров представит результаты изучения памятников рубежа эр на территории Окско-Донского водораздела. Это население памятников типа Упа 2 и Ново-Клеймёново, которые расположены в лесной зоне, а также памятники и могильники сарматского времени на северной окраине Донской лесостепи.

Подробная информация и запись по телефону: +7 4872 36 16 63.

Стоимость: 100Р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
1 марта 2018, четверг
17:00
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