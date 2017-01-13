Поэтические вернисажи: Изольда Агибалова

Дом-музей В. В. Вересаева , филиал ГУК ТО «Объединение «ИКХМ», приглашает на творческий вечер тульской поэтессы, музыканта Изольды Агибаловой.

Творческая встреча пройдет в рамках цикла мероприятий «Поэтические вернисажи Дома-музея В.В. Вересаева».

Изольда Львовна Агибалова — человек необычайно талантливый! Пианистка, вокалистка, композитор, поэтесса. Член Союза Российских писателей. Автор 7 стихотворных сборников. Как композитор — автор 9 песенных сборников и 2 сборников вариаций на русские народные песни для фортепиано. 14 лет она проработала в школе искусств им. Г. Галынина на вокально-хоровом отделении и свою увлеченность музыкой сумела передать многим своим ученикам. Она и сама всю жизнь учится, совершенствует свое мастерство. Она — лауреат 1 степени международных конкурсов в России и Болгарии — по фортепиано. В 2013 г. с отличием закончила ИСИН (Москва) по специальности «Фортепиано», в 2015 г. с отличием закончила МГИК — Факультет Дополнительного Профессионального Образования по специальностям «Вокальное искусство» и «Фортепиано», а в 2015 году также с отличием — International higher scool of musical art в Болгарии и получила диплом Европейского образца по профессиональному курсу «Вокал» и «Фортепиано». Как преподаватель и концертмейстер Изольда Агибалова ведет активную деятельность в Туле и Москве.

В мероприятии примут участие ученики И. Агибаловой, тульские писатели, на стихи которой ей написаны песни. Автор познакомит зрителей со своим поэтическим и песенным творчеством.

Вход на мероприятие по входному билету.