Под покровом Богородицы
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Интерактивная программа посвящена великому празднику Русской Православной Церкви — Покрову Пресвятой Богородицы, который отмечается ежегодно 14 октября.
Участники музейной встречи познакомятся с образами Пресвятой Богородицы, воспетыми иконописцами разных веков, и узнают особенности, традиции и обычаи на Руси, связанные с праздником.
Стоимость участия: взрослые — 100 рублей, дети — 50 рублей.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
14 октября 2017, суббота
14:00
14 октября 2017, суббота
17:00