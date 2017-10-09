афиша
афиша
Регистрация
Под покровом Богородицы

Под покровом Богородицы

В музее П. Н. Крылова состоится интерактивная программа «Под покровом Богородицы».

Интерактивная программа посвящена великому празднику Русской Православной Церкви — Покрову Пресвятой Богородицы, который отмечается ежегодно 14 октября.

Участники музейной встречи познакомятся с образами Пресвятой Богородицы, воспетыми иконописцами разных веков, и узнают особенности, традиции и обычаи на Руси, связанные с праздником.

Стоимость участия: взрослые — 100 рублей, дети — 50 рублей.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
14 октября 2017, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
14 октября 2017, суббота
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.