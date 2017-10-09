В м узее П. Н. Крылова состоится интерактивная программа «Под покровом Богородицы».

Интерактивная программа посвящена великому празднику Русской Православной Церкви — Покрову Пресвятой Богородицы, который отмечается ежегодно 14 октября.

Участники музейной встречи познакомятся с образами Пресвятой Богородицы, воспетыми иконописцами разных веков, и узнают особенности, традиции и обычаи на Руси, связанные с праздником.

Стоимость участия: взрослые — 100 рублей, дети — 50 рублей.