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Новогодние мастер-классы от ТИАМ

Новогодние мастер-классы от ТИАМ

ТИАМ приглашает в Старую тульскую аптеку на предновогоднюю встречу. Предлагаем вашему вниманию два творческих мастер-класса и особый подарок — ядовитую экскурсию, так полюбившуюся нашим посетителям.

В 15.00 ждём вас на мастер-класс «Новогодняя игрушка из папье-маше» — предлагаем создать уникальное ёлочное украшение ручной работы, а также узнать об истории ёлочных игрушек.

В 16.00 приглашаем на мастер-класс по изготовлению новогодней свечи и декорированию подсвечника.

В 17.00 вы услышите о применении ядов в лекарственных целях, а также узнаете историю Старой тульской аптеки и её владельцев.

Предварительная запись обязательна. Телефон: (4872)31−26−61.

 

Где и когда?
Старая Тульская аптека, музей
Старая Тульская аптека, музей
Тула, пр. Ленина, 27
25 декабря 2016, воскресенье
15:00
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