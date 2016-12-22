Новогодние мастер-классы от ТИАМ
ТИАМ приглашает в Старую тульскую аптеку на предновогоднюю встречу. Предлагаем вашему вниманию два творческих мастер-класса и особый подарок — ядовитую экскурсию, так полюбившуюся нашим посетителям.
В 15.00 ждём вас на мастер-класс «Новогодняя игрушка из папье-маше» — предлагаем создать уникальное ёлочное украшение ручной работы, а также узнать об истории ёлочных игрушек.
В 16.00 приглашаем на мастер-класс по изготовлению новогодней свечи и декорированию подсвечника.
В 17.00 вы услышите о применении ядов в лекарственных целях, а также узнаете историю Старой тульской аптеки и её владельцев.
Предварительная запись обязательна. Телефон: (4872)31−26−61.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 27
Тел.: 8 (4872) 31-26-61
25 декабря 2016, воскресенье
15:00