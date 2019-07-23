Мастер-класс по моделированию

На мастер-классе в музейном комплексе в Моховом можно познакомиться с основами росписи военно-исторической миниатюры и раскрасить фигурки воина различных эпох в масштабе 1:72.

Мастер-класс проведет руководитель Клуба историко-технического стендового моделизма «Наследие Левши» Вячеслав Ермаков.

Вход свободный. Предварительная запись по телефонам: +7 (48743) 4−36−01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru .