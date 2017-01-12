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Керамика

Керамика

Вы можете сделать милый подарок своей второй половине к февральским праздникам, научиться секретам керамики и заняться увлекательным творческим процессом!

13 и 27 января в 16.00, 2 часа, взрослые, кружка (лепка из пласта).

13 и 27 января в 18.00, 2 часа, взрослые, миска (отминка в форму).

14 и 28 января в 13.30, 2 часа, взрослые, продолжающие.

1500 Р/два дня.

Где и когда?
White, студия-мастерская
White, студия-мастерская
Тула, Красноармейский пр., 3
Тел.:
13 января 2017, пятница
16:00
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13 января 2017, пятница
18:00
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14 января 2017, суббота
13:00
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