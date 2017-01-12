Вы можете сделать милый подарок своей второй половине к февральским праздникам, научиться секретам керамики и заняться увлекательным творческим процессом!

13 и 27 января в 16.00, 2 часа, взрослые, кружка (лепка из пласта).

13 и 27 января в 18.00, 2 часа, взрослые, миска (отминка в форму).

14 и 28 января в 13.30, 2 часа, взрослые, продолжающие.

1500 Р/два дня.