Керамика
Вы можете сделать милый подарок своей второй половине к февральским праздникам, научиться секретам керамики и заняться увлекательным творческим процессом!
13 и 27 января в 16.00, 2 часа, взрослые, кружка (лепка из пласта).
13 и 27 января в 18.00, 2 часа, взрослые, миска (отминка в форму).
14 и 28 января в 13.30, 2 часа, взрослые, продолжающие.
1500 Р/два дня.
Где и когда?
Тула, Красноармейский пр., 3
Тел.:
13 января 2017, пятница
16:00
13 января 2017, пятница
18:00
14 января 2017, суббота
13:00
27 января 2017, пятница
16:00
27 января 2017, пятница
18:00
28 января 2017, суббота
13:00